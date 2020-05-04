Сухопутные войска в этом году пополнятся 120 танками Т-72Б3М

В этом году Сухопутные войска получат на вооружение более 120 модернизированных танков Т-72Б3М.

"В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России боевые машины со значительно улучшенными боевыми и ходовыми характеристиками", - сообщили в военном ведомстве.

Т-72 - наш основной боевой танк, на основе которого за последние десятилетия создали несколько усовершенствованных боевых машин. В том числе используемых российскими и зарубежными участниками популярного "Танкового биатлона".

В варианте Т-72Б3М, эта машина впервые была продемонстрирована в 2018 году на международном военно-техническом форуме "Армия", который прошел в Подмосковье. По данным корпорации "Уралвагонзавод", где создали и производят эту боевую машину, Т-72Б3М оснащен новым дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил, дополнительной защитой башни, бортовых проекций и днища. На нем установили современные системы управления огнем, позволяющие поражать цели днем и ночью. На Т-72Б3М используют цифровые средства связи.

В пошлом месяце Минобороны РФ сообщило о начале поставок в войска другой современной бронемашины - танка Т-90М "Прорыв". В середине апреля стало известно, что им уже вооружают танковые подразделения Таманской мотострелковой дивизии.

На подходе и, пожалуй, самая ожидаемая в войсках новинка - танк Т-14 "Армата". Его уже демонстрировали на парадах Победы в Москве. Серийное производство этой машины запланировано на будущий год. Если эти планы останутся неизменными, то Россия сохранит первое место в мире по выпуску танков. Наша страна, как ранее говорил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, также лидирует в производстве боевых машин пехоты и реактивных систем залпового огня.

Юрий Гаврилов