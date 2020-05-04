Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России

СМИ: в США отследили активность предприятий ВПК России

Российский военно-промышленный комплекс сократил производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, пишут американские СМИ. Вывод об активности на российских оборонных предприятиях был сделан аналитиками компании Orbital Insights на основе сигналов мобильных телефонов. Стоит отметить, что пандемия привела к проблемам в сборочных цехах, где осуществляется производство истребителей F-35 корпорации Lockheed Martin.

Многие российские оружейные заводы сократили производство из-за пандемии коронавируса COVID-19, приводит издание Defense One данные отчета аналитической компании Orbital Insights. Вывод об активности на российских предприятиях ВПК был сделан на основе сигналов мобильных телефонов.

Так, по информации издания, на территории московского предприятия авиационной моторостроительной компании «Салют», которое производит двигатели для российских Су-27 и китайских истребителей Chengdu J-10, сейчас постоянно находится на две тысячи человек меньше, чем обычно - на это указывает пинг сотовых телефонов.

На Уралвагонзаводе, который производит танки Т-90 и Т-14 Армата, сейчас работает на 3500 человек меньше, чем обычно. Нижегородское предприятие «Гидромаш», которое разрабатывает, производит и испытывает шасси, гидроцилиндры и гидроагрегаты для всех типов летательных аппаратов, в том числе - для Су - 30МК и Су-34, также в настоящее время сократило штат примерно на две тысячи сотрудников.

«Но не каждая российская фирма пострадала. В отчете Orbital Insight не обнаружено признаков снижения производительности на Казанском авиационном заводе, который делает детали для бомбардировщиков стратегического назначения», - указывается в материале.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса привела к проблемам в сборочных цехах, где осуществляется серийное производство истребителей F-35 разработки корпорации Lockheed Martin. Программа F-35 столкнулась с перспективой замедления поставок комплектующих с предприятий-смежников, об этом заявили руководители компании.

«Нарушения в цепи поставок комплектующих, вызванные вирусом, заставили нас снизить наши ожидания по продажам [истребителя F-35] в 2020 году, поскольку в последнее время деятельность в области производства и поставок в нашем секторе аэронавтики замедлилась»,

- заявил генеральный директор Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон во время разговора с инвесторами на прошедшей неделе. Об этом пишет Defense News.

В настоящее время компания прогнозирует, что ее общий объем продаж в 2020 году составит от $62,25 до $64,25 млрд, тогда как в начале года прогнозировалось, что эта цифра будет существенно выше.

По словам главного финансового директора Lockheed Martin Кена Поссенриеде, производство истребителей F-35 наиболее сильно пострадало от пандемии COVID-19.

«Предстоит еще один анализ, который мы собираемся сделать в течение следующих нескольких недель, работая с нашей кооперацией соисполнителей и производственной линией в Форт-Уэрте. Нам надо определить - если будет какое-либо дополнительное влияние со стороны коронавируса, то в какой степени это затронет производство, включая поставки комплектующих», - сказал он.

Признание компанией Lockheed Martin проблем, связанных с COVID-19, произошло на следующий день после того, как Пентагон объявил о задержках в своих графиках по закупкам вооружения и военной техники, причем авиационные программы особенно сильно пострадали от последствий пандемии.

Главный чиновник по закупкам вооружения и военной техники в Пентагоне Эллен Лорд полагает, что сроки реализации некоторых программ могут быть существенно сдвинуты.

Лорд при этом не назвала конкретные программы, реализацию которых можно было бы отложить.

Пандемия коронавируса и сопутствующий ей экономический кризис стали беспрецедентным вызовом также и для НАТО. Об этом по итогам онлайн-заседания министров обороны стран альянса заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, последствия пандемии могут быть значительными. А сам кризис «станет геополитическим шоком для всего международного сообщества». Глава Альянса считает, что противники альянса могут использовать пандемию для продвижения своих интересов.

«Мы видим, что не снижаются военные темпы России», - отметил он, подчеркнув, что североатлантические союзники готовы продолжить политику сдерживания.

Рафаэль Фахрутдинов