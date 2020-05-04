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Военное обозрение

Британия перебрасывает самолёты Typhoon и 150 военнослужащих в литовский Шяуляй

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Источник изображения: topwar.ru

150 британских военнослужащих направлены в Литву. Речь идёт о военнослужащих, которые входят в личный состав 135-го экспедиционного отряда королевских ВВС. В Минобороны Британии рассказывают о причинах передислокации.

Отмечено, что британцы прибывают в Литву, чтобы сменить других натовских военнослужащих, участвовавших в миссии под названием «Воздушная полиция НАТО по охране воздушного пространства над Балтийским регионом». По некоторым данным, они меняют личный состав «воздушной полиции» из Испании и Бельгии.

Решение о переброске британских военных с базы Лоссимут (Шотландия) далось командованию нелегко. Дело в том, что первоначально рассматривался вопрос либо о переносе ротационных мероприятий, либо и вовсе о временном отказе от патрулирования воздушного пространства над Балтикой с аэродромов прибалтийских республик. Причиной стал коронавирус.

Теперь же в британском военном ведомстве заявляют, что «приняты все меры безопасности по защите от инфекции лётчиков и представителей технического звена».

Известно, что британские военнослужащие и военная техника, включая истребители «Тайфун», размещаются на аэродроме литовского Шяуляя.

Таким образом число британских военных в Прибалтике на летний период возрастёт, достигнув отметки почти в 1000 человек. Дело в том, что в Эстонии на данный момент находятся свыше 800 британских солдат и офицеров.

Министр обороны Великобритании:

Мы будем поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Наши истребители Typhoon будут подниматься с аэродрома в Литве, если какой-либо самолёт приблизится к границам Прибалтийских стран или будет выполнять полёт с выключенным транспондером.

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Бельгия
Великобритания
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