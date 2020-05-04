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Российская газета

В День Победы вузы Сухопутных войск выпустят 1600 офицеров

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Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ. Архивное фото
Парадный расчет Сухопутных войск вооруженных сил РФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Церемония вручения лейтенантских погон в вузах Сухопутных войск в этом году состоится в День Победы 9 Мая. Всего дипломы получат более 1600 молодых офицеров и слушателей военных академий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выпуски пройдут в Общевойсковой академии Вооруженных сил, Военной академии войсковой противовоздушной обороны, Михайловской военной артиллерийской академии, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Московском высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирском высшем военном командном училище.

Вузы Сухопутных войск - самые большие по численности кузнецы офицерских кадров для мотострелковых, танковых и артиллерийских частей и подразделений Российской армии. Сейчас в этих высших учебных заведениях завершаются государственные аттестации выпускников.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился завершить учебный процесс в ведомственных вузах до 5 мая, а церемонию вручения дипломов приурочить ко Дню Победы. "Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - сообщили ранее в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

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