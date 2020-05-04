Войти
Военно-промышленный курьер

Пилотов палубной авиации подключат к виртуальной реальности

374
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи машин получат уникальные защитные шлемы (ЗШ) с системой дополненной реальности. Новинка отображает летную и тактическую информацию, а также траекторию полета на стекло ЗШ. Технология поможет истребителям в бою и при посадке на авианосец в сложных условиях, считают эксперты. Пригодится она и при подготовке лётчиков на компьютерных тренажерах.

Новейшие палубные истребители МиГ-29КР/КУБР российского ВМФ оснастят высокотехнологичной системой дополненной реальности НСЦИ-КОС. В настоящее время принципиальное решение по ней уже принято, идет проработка вопроса, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

Пилоту истребителя на специальный нашлемный монокуляр станет выводиться информация о высоте, скорости и курсе самолета, а также о действующей перегрузке. Летчик будет одновременно видеть реальную картину и сформированную компьютером, «наложенную» на неё. В критические моменты боя или посадки пилоту не потребуется отвлекаться на приборы или индикатор на лобовом стекле.

НСЦИ-КОС также предупредит об опасности столкновения с землей. А в сражении покажет информацию о положении целей, типе используемого вооружения и количестве боеприпасов на подвесках самолёта. При посадке и на малых высотах система будет рассчитывать и проецировать перед летчиком изображение виртуального «коридора» и «ворот», в которые необходимо вписаться для безопасного приземления или маневра. Эти ориентиры станут видны даже ночью и в плохую погоду.

По словам летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, уникальная система в перспективе сможет радикально повысить безопасность полетов и возможности боевых самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Авианосец
ИТ
Похожие новости
29.12.2018
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
18.04.2017
Заложники международного права
26.09.2016
С небес на море
10.08.2015
Ах, если б вам служить на суше...
06.05.2013
Логика китайской морской стены
29.11.2012
Для ВМФ создали страховку от «катастрофы Качиньского»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:43
  • 7
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля