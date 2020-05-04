Пилотов палубной авиации подключат к виртуальной реальности

Экипажи машин получат уникальные защитные шлемы (ЗШ) с системой дополненной реальности. Новинка отображает летную и тактическую информацию, а также траекторию полета на стекло ЗШ. Технология поможет истребителям в бою и при посадке на авианосец в сложных условиях, считают эксперты. Пригодится она и при подготовке лётчиков на компьютерных тренажерах.

Новейшие палубные истребители МиГ-29КР/КУБР российского ВМФ оснастят высокотехнологичной системой дополненной реальности НСЦИ-КОС. В настоящее время принципиальное решение по ней уже принято, идет проработка вопроса, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе.

Пилоту истребителя на специальный нашлемный монокуляр станет выводиться информация о высоте, скорости и курсе самолета, а также о действующей перегрузке. Летчик будет одновременно видеть реальную картину и сформированную компьютером, «наложенную» на неё. В критические моменты боя или посадки пилоту не потребуется отвлекаться на приборы или индикатор на лобовом стекле.

НСЦИ-КОС также предупредит об опасности столкновения с землей. А в сражении покажет информацию о положении целей, типе используемого вооружения и количестве боеприпасов на подвесках самолёта. При посадке и на малых высотах система будет рассчитывать и проецировать перед летчиком изображение виртуального «коридора» и «ворот», в которые необходимо вписаться для безопасного приземления или маневра. Эти ориентиры станут видны даже ночью и в плохую погоду.

По словам летчика-испытателя Героя России Олега Мутовина, уникальная система в перспективе сможет радикально повысить безопасность полетов и возможности боевых самолетов.