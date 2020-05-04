"Катюша": Главные секреты легендарного оружия Победы

Кто создавал самое секретное оружие Победы? "Катюшей" назвали за особую "мелодию" реактивных залпов? И где сейчас находится единственная в мире подлинная реактивная пусковая установка образца 1941 года? Об этом корреспондент "РГ" беседует с сотрудником Исследовательского Центра имени М.В. Келдыша, кандидатом технических наук, лауреатом Государственной премии СССР Альбертом Гафаровым.

Альберт Акрамутдинович, легендарная "Катюша" стала визитной карточкой Центра Келдыша. "Катюша" родилась в этих стенах?

Альберт Гафаров: История такая. 31 октября 1933 года по инициативе Тухачевского был организован Реактивный научно-исследовательский институт - РНИИ. Он стал первой в мире государственной научно-исследовательской и проектной организацией по реактивной технике. Преемником института в настоящее время является Центр Келдыша.

РНИИ был создан на базе ленинградской Газодинамической лаборатории (ГДЛ) и московской Группы изучения реактивного движения (ГИРД). До войны в институте работали Королев, Глушко, Тихонравов, Победоносцев, Клейменов, Лангемак, Раушенбах, Душкин, Щетинков и другие. Каждое имя - строка в истории.

В Газодинамической лаборатории с конца 1920-х годов велась работа по пороховым реактивным снарядам, так называемым "эрэсам". Основное внимание было уделено снарядам калибра 82 мм (РС-82) и калибра 132 мм (РС-132). До сдачи на вооружение эти снаряды доводились в РНИИ.

Главной проблемой "эрэсов" была низкая точность стрельбы из-за малой начальной скорости полета по сравнению с артиллерийскими снарядами. Но при стрельбе с самолета к скорости снаряда добавлялась скорость машины, что повышало точность попадания. В 1938 году реактивные снаряды были приняты на вооружение истребительной авиации, в 1939 году - бомбардировочной. Они отлично показали себя уже и на Халхин-Голе, и в ходе советско-финской войны.

Не случайно среди первых лауреатов Сталинской премии были и создатели реактивного вооружения для авиации?

Альберт Гафаров: Конечно, не случайно. В том числе руководитель разработки Юрий Победоносцев и начальник отдела разработки пусковых установок Иван Гвай. Вплоть до 1938 года для запускареактивных снарядов с земли использовались специальные индивидуальные штыри, которые втыкались в грунт с интервалом 10 метров.

В августе 38-го Иван Исидорович предложил, как бы сейчас сказали, мобильную версию на базе ЗИС-5: поперек оси автомобиля в два ряда были смонтированы 24 авиационные пусковые установки. К весне был доработан и второй вариант, также предложенный Гваем.

Он базировался на более грузоподъемном и проходимом ЗИС-6 и имел ряд важных усовершенствований. Но машина по-прежнему была оснащена короткими, длиной около 2,5 метра, пусковыми установками, что не обеспечивало требуемых показателей по кучности стрельбы.

Исследования продолжались. Так появилась предложенная Владимиром Галковским конструкция с продольным расположением пусковых устройств длиной 5 метров. Эта схема стала классической и используется во всех современных реактивных системах залпового огня - РСЗО. Включая "Град", "Ураган", "Смерч".

При создании в РНИИ наземной пусковой установки для нее под руководством Василия Лужина разрабатывался новый осколочно-фугасный реактивный снаряд РОФС-132. При сохранении одинакового калибра с авиационным снарядом, он имел существенно большую длину и массу. Это обеспечивало увеличение дальности полета до 8.5 км против 5 км у авиационных РС, а также в несколько раз большую массу боевого заряда. Весной 1940 года новая пусковая установка вместе с новыми снарядами успешно прошла испытания и была рекомендована на вооружение. Однако до начала войны она так и не была внедрена.

Почему?

Альберт Гафаров: Из-за негативного отношения со стороны военного руководства во главе с Ворошиловым. Только благодаря инициативе и активности главного инженера института Андрея Костикова и представителя Главного артиллерийского управления в институте Василия Аборенкова на смотре военной техники 17 июня 1941 года удалось продемонстрировать боевую мощь нового оружия обновлённому руководству Наркомата обороны во главе с Тимошенко. И 21 июня, всего за несколько часов до начала войны (!),Сталин подписал постановление о развертывании массового производства нового вида вооружения Красной Армии.

Героическое крещение "Катюши" на фронте - это история батареи капитана Флерова?

Альберт Гафаров: Да. В июне 41-го была сформирована экспериментальная батарея "Катюш" во главе с капитаном Иваном Флеровым. Свой первый сокрушительный залп по вражескому тылу она произвела уже14 июля. В документах зафиксировано: "Нанесли удар по фашистским эшелонам на железнодорожном узле Орша. Результаты отличные. Сплошное море огня".

В июле 1941 года "за создание нового вида вооружения, поднимающего боевую мощь Красной Армии", Костиков был удостоен звания Героя Социалистического труда, а Гвай, Галковский и Аборенков были награждены орденами Ленина. В 1942 году они все стали лауреатами Сталинской премии, а институт был награжден боевым орденом Красной Звезды.

Я читала про любопытный эпизод, связанный с Иваном Гваем: ему в 1942 году без защиты диссертации была присвоена степень кандидата технических наук. Когда Иван Исидорович пришел в ВАК за дипломом, у него спросили: "А где же ваша диссертация?" "Стреляет на фронте!" - ответил он.

Альберт Гафаров: Кстати, в Санкт-Петербургском Музее истории артиллерии, инженерных войск и войск связи сейчас находится единственная в мире подлинная "Катюша" образца 1941 года. Она была изготовлена в Ленинграде на заводе имени Карла Маркса и участвовала в обороне города.

И все-таки: почему о разработчиках "Катюши" до сих пор так много противоречивой информации?

Альберт Гафаров: "Катюша" - сложная техническая система. И в ее создание свой вклад внесли сотни ученых, инженеров и конструкторов, каждый из которых имеет право считать себя соавтором "Катюши". Но основная часть участников любой работы занимается реализацией идей, выдвинутых ведущими специалистами, и под руководством главных организаторов этой работы.

Основными генераторами идей, воплощенных в "Катюше", была именно та четверка, удостоенная Сталинской премии. Костиков, как главный инженер института, выступал в роли основного организатора работ и фактически был главным конструктором. Трудно переоценить роль Аборенкова, который не только формировал технические задания, но и критически принимал результаты работы.

Вместе с тем значительный вклад в создание "Катюши" внесли такие ведущие специалисты, как Победоносцев (обоснование внутренней баллистики РС), Тихонравов (обоснование необходимой длины направляющих для РС). Выше уже упоминался Лужин, ведущий специалист по "эрэсам" для "Катюш", репрессированный до завершения разработки "Катюши". Неоценима роль начальника института Бориса Слонимера, который за несанкционированное изготовление в 1940 году семи "Катюш", впоследствии поступивших на вооружение батареи Флерова, был снят с работы.

Василию Лужину и Борису Слонимеру вместе с первым начальником РНИИ Иваном Клейменовым, его заместителем Георгием Лангемаком (оба были репрессированы в 1937 году), а также сотрудниками ГДЛ Николаем Тихомировым и Борисом Петропавловским указом президента Михаила Горбачева от 21 июня 1991 года "За выдающиеся заслуги в укреплении оборонной мощи Советского государства и большой личный вклад в создание отечественного реактивного оружия присвоено звание Героя Социалистического Труда (посмертно)".

Интересно, кто назвал "Катюшу" - "Катюшей"? Откуда у грозной боевой машины такое имя?

Альберт Гафаров: Как и во многих других подобных случаях - название народное, автор неизвестен. Перед войной появилась песня "Катюша", сразу же завоевавшая всенародную любовь. Помните, в ней есть такие слова: "Выходила на берег Катюша…..Выходила, песню заводила…."? Так вот при полете реактивных снарядов за счет истечения из ракетного двигателя пороховых газов слышится своеобразный звук.

В соответствии с известным эффектом Доплера, по мере удаления снаряда высота звука меняется. При этом возникает подобие мелодии, что отличает залпы "Катюши" от выстрелов артиллерийских орудий. Не спутаешь ни за что.

К тому же первые серийные "Катюши", которые начали поступать в войска уже в июле 1941 года, изготавливались на воронежском заводе "Коммунар" и имели на дверце кабины фирменный знак в виде буквы "К".

"Катюша" завоевала любовь всех воинов Красной Армии, от рядовых до маршалов. Ее залпы наводили панический ужас на фашистов и поднимали боевой дух наших войск. И это не просто слова. За годы войны было изготовлено около 11 тысяч боевых машин, которые выпустили по врагу более четырех миллионов реактивных снарядов различных калибров.

Минометные части, как официально назывались эти воинские подразделения, единственные в Красной Армии носили звание "гвардейских". Первым командующим этими войсками был Василий Аборенков.

Жив ли кто-нибудь из имевших отношение к "Катюше"?

Альберт Гафаров: К сожалению, нет. Но остались бесценные воспоминания Владимира Галковского. Он, работая после войны под руководством одного из пионеров отечественной космонавтики Михаила Тихонравова, делал эскизы первых искусственных спутников Земли. А в дальнейшем участвовал в их разработке, перекинув своеобразный мостик от "Катюши" к космической технике.

Документы с грифом "секретно", относящиеся к "Катюше", еще остались?

Альберт Гафаров: Нет. Все материалы по "Катюше" в Центре Келдыша рассекречены. Они активно используются историками отечественного реактивного вооружения. И еще: к 50-летию Центра Келдыша Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны подарило нам "Катюшу" в полной боевой готовности с макетами снарядов. На каждую годовщину Победы она покидает свой пьедестал и прибывает на площадь памяти о наших сотрудниках, с оружием в руках вставших на защиту Родины. Вечная память и слава всем не вернувшимся с полей сражений!

Наталия Ячменникова