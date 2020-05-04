Ремонт советских вертолётных двигателей. Польше приходится просить разрешения у ЕС

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Демблинское отделение военного авиазавода Польши WZL №1 получило заказ на ремонт турбовальных двигателей ТВ3-117 советской разработки (ОКБ им.Климова). Этими двигателями на сегодняшний день оснащены вертолёты Ми-8 и Ми-24, которые продолжают оставаться на вооружении ВВС Польши.

В Польше не скрывают, что в последнее время в стране возникают проблемы с обслуживанием военной техники, которая остаётся на вооружении либо с советских времён, либо приобреталась в ранний постсоветский период – до вступления страны в НАТО.

С ремонтом двигателей советских моделей – проблемы стояли особняком. Дело в том, что Польша в последние годы не отправляет технику военного и двойного назначения на ремонт в страны постсоветского пространства (в Россию или на Украину) и в то же время испытывает трудности с лицензированием ремонтных мощностей. При этом отказ от отправки на ремонт, например, на Украину - это не столько польская прихоть, сколько вопрос соглашений в рамках Евросоюза.

В польских СМИ пишут о том, что на сегодняшний день именно WZL №1 является единственным промышленным предприятием страны, уполномоченным на проведение ремонта двигателей ТВ3-117. По последним сведениям, заказ на ремонт турбовальных двигателей составит около 56 млн злотых (чуть менее 1 млрд рублей).

При этом отмечается, что прежде Польше пришлось согласовывать выполнение ремонта вертолётных двигателей со структурами ЕС. Причина состоит в том, что Польша должна всякий раз консультироваться с ЕС на предмет военно-технических процедур, чтобы не нарушить антимонопольное европейское законодательство в этой сфере.

Кроме того, Польше пришлось просить разрешения у чиновников ЕС и на ремонт своими силами вертолётов Ми-8. По последним данным, Евросоюз дал одобрение после проведения консультаций. Теперь Ми-8 будут ремонтироваться на заводе в Лодзи. Также Варшава ожидает одобрения планов по модернизации вертолётов Ми-24.