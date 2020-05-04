Экипаж Crew Dragon перед полетом к МКС побывал в Звездном городке

Старт корабля намечен на 27 мая

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /ТАСС/. Астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен в рамках подготовки к запланированному на 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции побывали в России в Звездном городке. Об этом Бенкен сообщил в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Мы совершили поездку в Звездный городок в России, - отметил он. - Мы также знакомы с особенностями канадского дистанционного манипулятора Canadarm 2. Мы поддерживаем контакты со всеми международными партнерами".

По словам Харли, полет к МКС займет, вероятно, более 15 часов. "После старта мы проверим скафандры, подготовимся к началу операций на орбите. У нас запланирован прием пищи, а также сон. А на следующее утро мы вновь проверим скафандры и начнем подготовку к стыковке с МКС, - сообщил он. - Перед стыковкой мы опробуем систему ручного управления кораблем и незадолго до полудня состыкуемся с МКС".

Он отметил, что для управления системами корабля используются сенсорные экраны. "Эта система значительно отличается от той, что существовала на кораблях Space Shuttle, - добавил он. - Она требует очень продуманных действий".

Старт корабля намечен на 27 мая на 16:32 по времени восточного побережья США (23:32 мск), а стыковка - на 28 мая.

Crew Dragon - модификация грузового корабля Dragon, который уже доставляет грузы на МКС. В автоматическом режиме этот корабль был отправлен к станции с помощью ракеты-носителя Falcon-9 2 марта и пристыковался к ней на следующий день.

NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle. С тех пор астронавты доставляются на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.