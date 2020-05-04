Индийский эксперт предложил использовать опыт СССР по биологической защите

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В связи с событиями, которые происходят в мире, эксперты из разных стран пытаются ответить на вопрос: имеет ли новый вирус природное происхождение или же создан в одной из биологических лабораторий? При этом второй вариант подразумевает подвопросы: если создан в лаборатории, то с какой целью – не с целью ли применения в виде биологического оружия?

Напомним, что ранее и в Китае, и в США (а эти страны осыпают друг друга взаимными обвинениями и в создании, и в распространении коронавирусной инфекции) учёные заявили, что SARS-CoV-2 было невозможно создать в лабораторных условиях. По словам учёных, расшифрованный геном этого вируса показывает, как вирус атипичной пневмонии трансформировался в течение достаточно длительного времени, приобретая новые деструктивные для организма возможности.

На этом фоне в индийской прессе выходит материал эксперта Дебаджита Саркара, который, никого не обвиняя в возможности создания коронавируса как биологического оружия, делает упор на том, что угроза появления и применения такого оружия всё же существует. Он рассматривает вопрос того, что патогены, способные навредить человеку, могут оказаться в руках террористов.

Саркар:

Сегодня страны ЕС, Россия и другие делают всё, чтобы биологическое оружие не попало в руки террористов. Но те могут воспользоваться другими механизмами. Например, заразить сельскохозяйственные угодья каким-либо патогеном. Это бедствие для людей. Это может повлиять на их здоровье.

Индийский эксперт отмечает успешный опыт противостояния подобного рода угрозам в СССР.

Он напоминает, что в Советском Союзе в разгар Холодной войны были выстроены системы биологической защиты фактически по всей стране. Эксперт предлагает воспользоваться советским опытом биологической защиты – создавать в крупных городах по всему миру подобные системы и лаборатории, которые будут взаимодействовать друг с другом, проводить совместное обучение своих сотрудников, делиться опытом – всё с единственной целью: противостоять любой возможности проявления биотерроризма.

Саркар пишет, что необходимо создать межгосударственную разведку, которая могла бы эффективно выявлять террористические ячейки, занимающиеся исследованиями в сфере создания тех или иных патогенов, возможным их распространением.

Эти предложения выглядят, безусловно, правильными и важными. Вот только Дебаджит Саркар сознательно или случайно упускает из вида одну существенную деталь. Дело в том, что в ряде стран проводимые в специальных лабораториях работы строго засекречены, и этими секретами по тем или иным причинам заказчики таких работ друг с другом делиться явно не намерены. Не учитывает индийский эксперт и такого важного момента, как выросшее за последние годы число американских биолабораторий по всему миру, включая, например, постсоветское пространство. Чем там конкретно занимаются американские (и не только) специалисты, сказать сложно. Особенно при учёте того, что это закрытые структуры, на которые не допускаются ни проверяющие из ВОЗ, ни другие лица, способные дать однозначный ответ.

В этой связи и продолжают расти и множиться взаимное недоверие, фобии, которые активно проявляют себя, особенно сегодня.