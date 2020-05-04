В Приморье спасли экипаж "затонувшей" подлодки

Экипаж спасательного судна Тихоокеанского флота "Георгий Козьмин" провел тренировку по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке в акватории Авачинского залива. Во время нее проверялась готовность личного состава и техники спасателей к выполнению задач.

Глубоководный спасательный аппарат АС-30 был спущен на воду и отыскал стенд-макет эпроновской выгородки, которую закрепили на дне в водолазном полигоне.

"Экипаж глубоководного аппарата произвел осмотр комингс-площадки "аварийной" подлодки, а затем, выполнив стыковку, произвел вентиляцию отсеков условно аварийной субмарины, подачу напряжения и питания, а также восстановил связь", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Всего за время учения АС-30 выполнил три стыковки со стенд-макетом субмарины.

Юлия Гарднер