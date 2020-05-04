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Литва покупает британский тральщик-искатель мин Quorn

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Министерство обороны Великобритании 30 апреля 2020 года сообщило о состоявшейся продаже Литве выведенного в декабре 2017 года из состава Королевского флота морского тральщика-искателя мин М 41 Quorn типа Hunt. Он должен стать третьим тральщиком этого типа в составе ВМС Литвы.

Морской тральщик-искатель мин М 41 Quorn типа Hunt ВМС Великобритании на ремонте в эллинге судоремонтного центра Minor War Vessels Centre of Specialisation корпорации ВАЕ Systems в Портсмуте, декабрь 2016 года. Ремонт корабля так завершен и не был, и в декабре 2017 года тральщик Quorn был исключен из состава британского флота, а теперь продан Литве (с) ВАЕ Systems

Продажа произведена через агентство по реализации военного имущества (Defence Equipment Sales Authority - DESA), министерства обороны Великобритании, стоимость продажи названа в 1 млн фунтов стерлингов (при этом стоимость утилизации корабля оценена в 750 тысяч фунтов). Одновременно DESA объявило тендер "для преимущественно британских компаний" на ремонт и модернизацию проданного тральщика Quorn перед вводом его в строй ВМС Литвы. В частности, предусматривается в том числе ремонт установленной на корабле ГАС миноискания типа 2193 и АСБУ управления противоминными действиями Thales M-CUBE, стоимость ремонта предварительно оценена в 2,5 млн фунтов. Предполагается, что корабль войдет в состав ВМС Литвы через два года.

В 2008 году Литва уже приобрела два выеденных в 2005 году из состава британского флота тральщика типа Hunt - М 32 Cottesmore и М 35 Dulverton, после ремонта введеных в 2011 году в состав ВМС Литвы как M 53 Skalvis и M 54 Kuršis.

Всего ВМС Великобритании с 1980 по 1989 годы ввели в строй 13 морских тральщиков-искателей мин типа Hunt (головной Brecon) cтандартным водоизмещением 750 тонн и длиной 60 метров. В настоящее время из них в строю британского флота остаются шесть кораблей. Головной тральщик М 29 Brecon сейчас используется в качестве учебно-тренировочной станции, еще два корабля Berkelеy и Bicester были в 2000 году проданы Греции и два уже упомянутых - в 2008 году Литве.

Осенью 2016 года тральщики этого типа М 38 Atherstone и М 41 Quorn были поставлены для проведения ремонта в эллинг судоремонтного центра Minor War Vessels Centre of Specialisation корпорации ВАЕ Systems в Портсмуте, однако ввиду финансовых сокращений их ремонт так и не был произведен, и 14 декабря 2017 года оба тральщика были исключены из состава ВМС Великобритании. Теперь тральщик Quorn (последний корабль серии, был введен в строй в 1989 году) и приобретен Литвой.

Списанные из состава ВМС Великобритании морские тральщики-искатели мин М 38 Atherstone и М 41 Quorn типа Hunt на отстое в Портсмуте, 2020 год (с) twitter.com/NavyLookout

Тральщик-искатель мин ВМС Литвы М 53 Skalvis - бывший британский М 32 Cottesmore, один из двух кораблей типа Hunt, приобретенных Литвой в 2008 году. Снимок 10.07.2018 (с) Folke Österman / www.shipspotting.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Литва
Компании
BAE Systems
Thales
Проекты
2020-й год
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