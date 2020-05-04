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Военное обозрение

Ответ западным и южнокорейским СМИ: Ким Чен Ын появился на публике

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Источник изображения: KCNA

После многочисленных материалов в западных и южнокорейских СМИ то о «тяжёлой болезни», то и вовсе «о смерти» Ким Чен Ына верховный главнокомандующий КНДР решил дать ответ своим появлением на публике.

Напомним, что буквально накануне в СМИ со ссылкой на некоего перебежчика объявили, что «вероятность смерти Кима составляет 99%» и что главой государства готовится стать его сестра.

Центральное телеграфное агентство КНДР выпустило репортаж с открытия завода минеральных удобрений в Сунчхоне. Перед этим Ким Чен Ын выпустил одно из распоряжений, традиционно подписав его. Оно опубликовано северокорейскими СМИ.

Таким образом, само появление Кима на публике в очередной раз демонстрирует, насколько можно доверять сообщениям целого ряда крупных западных средств массовой информации.

Кстати, грешат «похоронами» лидеров отдельных стран не только в зарубежных СМИ. Помнится, не так давно выходил и на российских либеральных ресурсах материал подобного рода. Речь в нём шла уже не о Ким Чен Ыне, а о лидере Туркмении Гурбангулы Бердымухамедове. Его тогда тоже объявляли «на смертном одре», а затем и «усопшим». Все те заявления в конечном итоге были опровергнуты самим Бердымухамедовым, который многократно появлялся на публике, в том числе с обращениями.

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Страны
КНДР
Россия
Туркменистан
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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