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Известия.ru

Россия с 2021 года увеличит число пусков пилотируемых «Союзов» к МКС

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Россия запустит в 2021-2023 годах к Международной космической станции (МКС) по три пилотируемых корабля «Союз» в год, это на один больше, чем в 2020 году. Об этом 2 мая сообщает «РИА Новости».

Уточняется, что 9 апреля уже состоялся один из пусков текущего года.

Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении агенства, в 2021 запуски должны быть реализованы в апреле, сентябре и декабре, в 2022 году старты запланированы в марте, сентябре и октябре, а в 2023 — в марте, июне и сентябре.

Кроме того, в декабре 2021 года два космических туриста, заключивших контракт с американской компанией Space Adventures, полетят на корабле «Союз МС-20» к МКС и смогут там встретить Новый год.

19 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что пуски российских ракет «Союз», приостановленные из-за коронавируса, возобновятся в сентябре.

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Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
МКС
Союз ПКК
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