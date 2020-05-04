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В США прошли испытательные стрельбы 155-мм активно-реактивного снаряда ХМ1113

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Оригинал взят у коллеги dambiev в В США прошли испытательные стрельбы 155-мм реактивного снаряда ХМ1113

28 апреля 2020 года на испытательном полигоне армии США Юма в штате Аризона состоялись испытательные стрельбы экспериментального образца американской 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы с качающейся частью ХМ907 с длиной ствола 58 калибров новейшим 155-мм реактивным снарядом ХМ1113 разработки компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, являющейся подразделением корпорации General Dynamics.

Сообщается об успешном попадании в цель на расстоянии в 62 километра. Управляемый активно-реактивный снаряд XM1113 представляет собой боеприпас калибра 155 мм с осколочно-фугасной боевой частью и собственным твердотопливным двигателем. Управление и наведение осуществляется за счет системы инерциальной и спутниковой навигации, а также при помощи аэродинамических рулей. Снаряд может использоваться как перспективными орудиями, так и существующими САУ семейства M109.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
M109
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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