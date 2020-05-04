Производство в России медицинского защитного снаряжения

Газета "Ведомости" опубликовала небезынтересный материал Александра Соколова "Почему в России не хватает средств защиты от коронавируса. В стране по-прежнему острый дефицит масок, респираторов, защитных костюмов и прочего снаряжения" о производстве в России медицинского защитного снаряжения.

(с) Александр Соколов / "Ведомости"

Россия заняла четвертое место в мире по числу одновременно болеющих коронавирусом. Чтобы хоть как-то себя обезопасить, гражданам нужно каждый день более 50 млн масок, 2 млн респираторов, а борющимся с пандемией медикам - еще 250 000 костюмов и другой спецзащиты. По оценке, потребности выше отечественного производства в 4-10 раз, запасы рассчитаны всего на несколько дней, а импортировать приходится втридорога. Почему даже врачам приходится защищаться самодельными средствами или рисковать здоровьем, разбирались "Ведомости".

Беззащитные врачи

По среднедушевому числу больных мы на 42 месте в мире - 73 человека на 100 000 населения. Нашли заразу даже у главы правительства Михаила Мишутина. Но хорошая новость в том, что летальность в России невысокая - 1% от заразившихся, что пока далеко до итальянских 14%. Тем не менее болеет и умирает все больше россиян и тех, кто должен их спасать.

Как ни парадоксально, но местами, где можно подхватить вирус, стали больницы и поликлиники. Например, в медучреждениях Москвы к середине апреля нашли 83 очага групповой заболеваемости с 953 зараженными, из которых 80% были медиками, следует из предписания санврача столицы Елены Андреевой от 15 апреля ("Ведомости" ознакомились с этим документом). Всего к тому моменту заболел 1591 работник здравоохранения. Получается, что на 10 000 столичных медиков было 95 зараженных. При этом на 15 апреля коронавирус диагностировали у 14 800 москвичей, то есть у 12 человек на 10 000 - в 8 раз меньше.

В "Списке памяти", в который включены имена российских медиков, погибших от Covid-19, уже 82 человека. Относительная смертность среди них в 10 раз выше, чем среди остальных граждан.

Одна из причин, по которой врачи сильно рискуют своими жизнями - нехватка средств индивидуальной защиты (СИЗ). Более 70% российских медработников заявляют, что у них "нет возможности полноценно защищаться от коронавируса", показал опрос "Коммерсанта" в профессиональной соцсети для медиков "Доктор на работе". 39% вынуждены сами делать средства защиты или покупать их, писал "Медвестник" о другом опросе в этой соцсети. Опрошенных пользователей профессионального приложения "Справочник врача" ответили схожим образом: 52% недостаточно получали средства защиты, а 24% вообще не выдавали СИЗ.

По-прежнему очень сложно купить обычные маски, они есть лишь в 1% магазинов, сообщал гендиректор "Мегаптека.ру" Дмитрий Чирков "Известиям". Из тех 16% россиян, что в конце марта ходили за ними по магазинам, с дефицитом столкнулись 78%, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе "Левада-центра".

Одна маска на четверых

Сейчас предложение масок в России составляет 13 млн шт. в сутки: около 8,5 млн делают у нас, а 4-4,5 млн ввозят из Китая, сообщил представитель Минпромторга.

Однако пока что большая часть того, что производится, - вовсе не медицинские маски, а обычные повязки для лица с весьма скромными защитными свойствами. На 23 апреля медицинских масок (из специальной СМС-ткани) делали только 2,3 млн единиц, уточнили в Минпромторге.

В России использовать маски рекомендуют врачам, а также больным и ухаживающим за ними. Эффективность их ношения здоровым человеком в общественных местах якобы не доказана, сказано на сайте Роспотребнадзора. Только в некоторых регионах (например, Татарстане и Башкирии) это сделали обязательным.

Однако об эффективности масок для сдерживания пандемии говорят десятки научных исследований. Там, где население усерднее защищает органы дыхания, ниже скорость распространения вируса и летальность, следует из данных опроса IPSOS и статистики Европейского центра по контролю заболеваний.

В мире все больше стран призывают носить маски всех. Несмотря на неоднозначную позицию российских властей, все больше граждан России тоже предпочитают защищать органы дыхания: если 12 марта маски использовали только 12%, то через месяц - 59%, показал опрос IPSOS.

Какова реальная потребность в масках? В Роспотребнадзоре, Минздраве и Минпромторге об этом говорить не стали. По данным IPSOS, без учета стариков и детей 85% взрослых россиян сегодня на самоизоляции, т. е. остальные (порядка 16,5 млн человек) ходят на работу. Власти рекомендуют использовать маску в общественных местах и менять ее каждые 2-3 часа. Исходя из этого минимум 50 млн масок требуется только для тех, кто ходит на работу. Значит, имеющиеся 13 млн покрывают едва ли 26% необходимой потребности. С учетом граждан на самоизоляции, которым тоже несколько раз в неделю нужна маска - выйти в аптеку, магазин или другое общественное место - обеспеченность еще ниже.

Взрослым гражданам на самоизоляции в России около 100 млн и им тоже нужна защита. Пару раз в неделю сходить одному из членов семьи в магазин, аптеку или другое обещественное место - это потребность еще минимум в 10 млн масок в сутки.

Чтобы как-то справиться с дефицитом, власти поощряют кустарное производство повязок. "Шьют все подряд: на заводах, в подвалах, колониях, противотуберкулезных диспансерах", - констатирует президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимир Котов. По его мнению, такие изделия не защищают и могут быть даже опасны. "Медицинские маски требуют стерильного производства и получения специальных сертификатов", - согласна глава фабрики нетканых материалов "Весь Мир" Алена Габерланд. "Дизайнерские и прочие многоразовые повязки - это чистой воды жульничество. Сырье зачастую неконтролируемого происхождения и качества. А потом вы это подносите к слизистой и подвергаете организм дополнительной нагрузке. Поймите, важно не то, что ты носишь, а через что ты дышишь. Маски - это ни о чем, это не средство защиты, у них другая функция - профилактика, барьер от чихов, кашлей. И то, должен быть спанбонд-мельтблаун-спанбонд (СМС), чтобы это реально работало", - добавляет Котов. Массовое изготовление повязок позволило сбить спрос на медицинские маски и он уже начал снижаться, считает Габерланд.

Респираторов не достать

Самый частый способ заражения коронавирусом - через дыхательные капли. Они образуются, когда человек кашляет, чихает или просто разговаривает, и цепляясь за них, вирус путешествует. Чем больше эти капли, тем быстрее они падают под силой тяжести. С большими частицами медицинские маски еще справляются как прямой физический барьер и не позволяют схватить большую инфицирующую дозу. Но с мелкими - нет: капли следуют за потоками воздуха и могут проскочить по бокам маски. Именно поэтому полноценными средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) по ГОСТу медицинские маски и тем более повязки для лица не являются.

Респираторы - другое дело. Фильтрующий материал в них чаще всего мельтблаун, хотя в советское время массово применяли отечественное сырье - фильтрполотно Петрянова (ФПП). Эти материалы имеют заряд, чтобы воздух в них очищался не механически, а за счет притягивая вредных частиц под действием электростатики, отмечает гендиректор производителя СИЗ "Зелинский групп" Борис Дубовик. Поскольку у одноразовых медицинских масок тоже тонкий слой мельтблауна, они зачастую показывают хорошие результаты в тестах. Так, изделие оказалось способно задержать около 80% аэрозолей с частицами от 0,01 мкм (размер коронавируса), тогда как платок из хлопка - всего 28%, показало исследование Эдинбургского университета. "Есть и простой тест: пустите сигаретный дым. Если он проходит через маску, то и вирус пройдет", - говорит Котов.

Но важно не только как фильтрует ткань, но и не просочится ли воздух между маской и лицом. У респираторов принципиальное преимущество - полоса обтюрации, т. е. зона герметичного прилегания к лицу, которая не дает вирусами просочиться в органы дыхания. Респираторы класса FFP2 и выше пропускают менее 8% вредных веществ, в то время как через медицинскую маску проходит 37%, а обычные хлопковые лицевые повязки - 44%, показали тесты Smart Air. Не случайно именно респираторы класса не ниже FFP3 ВОЗ рекомендует использовать медикам при постоянном контакте с зараженными коронавирусом. Наименьший коэффициент проникания у полнолицевых фильтрующих масок вроде той, что надевал президент России Владимир Путин при посещении больницы в Коммунарке в конце марта.

"Это показательная история. Сначала нам говорили, что медицинские маски и повязки - это всё! А потом показали первое лицо, одетое в полнолицевую маску и изолирующий костюм самого высокого класса. Всей стране показали, как именно нужно встречаться с вирусом. Они [руководство страны] это очень хорошо понимают", - отмечает глава Ассоциации СИЗ Владимир Котов.

братная сторона - в респираторе тяжелее дышать. Кроме того, от дыхания увлажняется мембрана фильтра, в результате чего она утрачивает эффективность: электростатические свойства ослабевают и СИЗОД со временем начинает работать как механический фильтр. Решением выглядит использование респираторов с клапанами: в них и дышать легче, и работают они до 8 часов вместо двух. Но в таком случае человек, если он скрытый носитель вируса, может стать угрозой для окружающих, отмечает Роскачество.

В обычных условиях респираторы используют в основном в промышленности для защиты рабочих от вредных аэрозолей и пыли. Туда шло порядка 300 000 респираторов в сутки, отмечает Котов из Ассоциации СИЗ: "Но сейчас спрос вырос в десятки раз". С этим согласны гендиректор группы "Промышленность и безопасность" 3М Леонид Жукотский и эксперт сетевого издания о средствах защиты ГетСиз.Ру Евгений Шувалов: спрос в 5-10 раз превышает производственные мощности. Следовательно, если в апреле в среднем делали по 400 000 респираторов в день, то нужно - не менее 2 млн.

Из них не менее половины может требоваться, чтобы обезопасить только медработников, которых в стране более 2,1 млн человек. В здравоохранение у нас уходит сейчас более 70% легких респираторов, говорит Борис Дубовик. На 1 медика нужно 1 изделие в сутки, плюс 20% резерв, если загрязнится, отмечает глава АСИЗ.

Заказы расписаны на месяц вперед, и компании в разы наращивают производство. "Зелинский групп" расконсервировала несколько линий, докупила оборудование, а некоторые цеха переведены в круглосуточный режим работы. Об увеличении мощностей сообщил и представитель компании "Респираторный комплекс". Всего производство в России нарастили к 23 апреля до 461 000 ед., плюс 80 000 изделий импортировали из Китая. Но даже несмотря на рост выпуска, потребность в респираторах покрыта едва ли на 27%.

Костюм для медика

Жалобы медработников в интернете на нехватку костюмов, перчаток, очков, респираторов и других средств защиты не прекращаются уже третий месяц. Две петиции на change.org даже собрали более 330 000 голосов с требованиями обеспечить врачей средствами защиты.

По рекомендациям Роспотребнадзора медики при работе с пациентам с COVID-19 или подозрением на него должны быть обеспечены следующими СИЗ: противочумный костюм, включающий комбинезон с капюшоном, или противочумный халат с шлемом для защиты головы и шеи, фильтрующие маски или респираторы со степенью защиты РЗ (FFP3) (также допускается FFP2 в сочетании с лицевым щитком), две пары медицинских перчаток, высокие бахилы, при необходимости - фартук, нарукавники. Эту защиту можно использовать в течение рабочей смены не более 4 часов, а наружные перчатки меняются для каждого больного. Полностью менять защитную одежду и СИЗ необходимо также при каждом выходе из "грязной" зоны и возвращении в нее, а при наличии видимых загрязнений биологическими жидкостями - незамедлительно.

Сколько таких средств необходимо, можно оценить исходя из числа медперсонала, который борется с пандемией. В апреле Путин распорядился давать работающим с зараженными медикам по 25 000-80 000 (в среднем по 55 000) руб. ежемесячные доплаты в течение трех месяцев. На эти цели правительство направило регионам 48 млрд руб. Если отталкиваться от этих цифр, в борьбе с коронавирусом должно быть задействовано не менее 290 000 работников здравоохранения. И ежедневно на каждого нужно не менее 1,2 комплекта СИЗ с учетом резерва. Иными словами, обеспеченность врачей должна быть с учетом выходных более 250 000 комплектов средств защиты.

По данным Минпромторга на 23 апреля, производство защитных костюмов пусть и выросло в 8 раз, но всего лишь до 8600 шт. в сутки. Еще около 5 млн в год (13 700 шт. в сутки) защитных комбинезонов Россия в обычное время импортировала, говорит Котов. Получается, отечественное производство закрывает менее 8% потребности в костюмах, ведь большая их часть - одноразового применения. "Ситуация печальная", - резюмирует он.

"Первая смена в кардиореанимации. Защитный костюм порвался в первые 3 часа работы и не только у меня одного. Поменять можно только через 6 часов, поэтому врачи обклеивают дыры скотчем. Сами костюмы, судя по иероглифам, из Китая, подарены как гум. помощь. Маска очень сильно запотевает, так, что становится не видно все вокруг. Дышать в маске трудно. Многие врачи не выдерживают этого и на свой риск срывают маски во время работы, Можно сколько угодно рассуждать об отсуствии опасности covid -19, пока не увидишь, что вирус делает с пациентами. Легочная ткань словно окаменевает, я никогда не видел на практике таких легких", - приводит слова московского врача-реаниматолога Алексея Шалагина блогер lina_rasskazova.

Смедицинскими перчатками ситуация тоже сложная: производят их очень мало, а менять требуется чаще. По данным Минпромторга, суточные мощности к 23 апреля удалось нарастить только до 25 000 пар (5% потребности), большая часть товара идет из-за рубежа.

Всего легких перчаток в России производили около 100 000-110 000 пар в сутки, еще 440 000 пар завозили, сообщили в Ассоциации СИЗ. Сейчас резко выросли заказы на них не только в здравоохранении, но и в промышленности. Например, РЖД раньше закупала 20 000 пар в месяц, сейчас - 800 000, "Газпром" и "Газпром нефть" тоже заявляют об увеличении потребности - примерно в 10 раз. В целом с учетом потребности гражданского населения спрос вырос в сотню раз, отмечает Котов.

Традиционная надежда на импорт не оправдалась: даже с простейшими изделиями начались перебои. Основной производитель легких перчаток - Малайзия (60%) - был на карантине и только недавно начал выходить из него. "В результате закупка в Юго-Восточной Азии сейчас по предоплате и с поставкой на февраль 2021 г.", - говорит Котов.

Производство закрытых защитных очков выросло в 2,3 раза. Этого тоже явно недостаточно, но выручает то, что они чаще всего многоразовые и могут быть использованы после обеззараживания.

Запаса масок и средств защиты по некоторым позициям хватит всего на несколько дней, только с перчатками ситуация выглядит неплохо. На 27 апреля во всем здравоохранении было одноразовых медицинских масок 60 млн шт., шапочек - 19 млн шт., респираторов - 1,1 млн шт., комбинезонов - 600 000 шт., халатов - 3,1 млн шт., высоких бахил - 3,1 млн пар сообщили в Минздраве. Только с запасами легких перчаток ситуация выглядит неплохо: их 208 млн пар.

Миллиарды спекулянтам

Рынок СИЗ в 2019 г. составил около 155-160 млрд руб., оценивает Шувалов из ГетСиз.Ру. Закупок по маскам и средствам защиты, связанным с эпидемией коронавируса, в 2020 г. было уже более чем на 10,4 млрд руб., следует из данных госзакупок. С учетом не отмеченных на сайте госзакупок поставок было более 25 млрд руб., следует из оценки "Ведомостей" (из них одна Москва потратила на маски и СИЗы 10,5 млрд руб., сообщал столичный депзрав). В планах приобретение продукции еще не менее чем на 11 млрд руб. В условиях дефицита по всему мире продукцию продают втридорога: пока она дойдет до потребителя, на ней наживаются спекулянты.

Среди крупнейших заказчиков СИЗ были Агентство по закупкам депздрава Москвы (3 млрд руб.), минздрав Татарстана (2,3 млрд руб.), "Нижегородская областная фармация" (2,3 млрд руб.), РЖД (2 млрд руб.). Среди лидеров по крупным поставкам, о которых выложена документация: ООО "Терра" (1,1 млрд руб.), ООО "Дельрус" (849 млн руб.), ООО "КИТ" (434 млн руб.). Почти все закупки произведены у единственного поставщика.

"Ведомости" проанализировали крупные контракты и обнаружили, что госструктуры нередко покупали медицинские изделия по цене выше рынка. Например, Медцентр мобилизационных резервов "Резерв" через приморскую компанию ООО "Терра" произвел закупку на 1,1 млрд руб., в том числе 200 000 упаковок масок (по 38 руб. за 1 шт.). РЖД закупила 20 млн ватно-марлевых повязок на общую сумму 700,4 млн руб., т. е. в среднем по 35 руб. за 1 шт. Другую крупную закупку средств защиты из Китая на 346 млн руб. провела "Нижегородская областная фармация", в том числе 500 000 масок по 27 руб. за 1 шт. Если в начале года в аптеках ежедневно продавали по 2,5 млн масок в среднем по 12 руб. за 1 шт., то в середине апреля продажи выросли до 9,8 млн примерно по 28 руб. за 1 шт., говорит представитель компании DSM Group Лидия Малкова.

Себестоимость медицинской маски в обычное время всего около 1 руб., указывает экс-совладелец ООО "КИТ" Павел Спичаков. Эта компания, по его словам, уже нарастила производство в 2 раза до 1 млн масок в сутки. А в планах - делать ежедневно 2-3 млн масок. Два крупных заказа на 200 и 175 млн руб. у "КИТа" были как раз от Департамента здравоохранения Москвы. Среди поставок были маски по 7 рублей.

"Общий мировой спрос на респираторы всех моделей у всех производителей вырос примерно в 10 раз. Это пиковый спрос. Сколько он продлится, месяц, три или больше, мы не знаем", - говорит гендиректор группы "Промышленность и безопасность" компании 3М Леонид Жукотский.

Помимо закупок готовой продукции для расширения запасов средств защиты Фонд развития промышленности при Минпромторге запустил Программу противодействия эпидемическим заболеваниям. Правительство выделило фонду 10 млрд руб. и докапитализирует еще на 30 млрд руб., писала "Российская газета". В рамках программы предприятия смогут получить льготный заем на 50-500 млн руб. под 1% на срок до 2 лет. Всего одобрено уже более 50 проектов на общую сумму 14,5 млрд руб., сообщал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Четыре кредита по 500 млн руб., в частности, на поставку 20 млн масок и других медизделий из Китая получила компания ООО "Дельрус" (владеют Аркадий Гузовский и Юлай Магадеев). Ранее "Фармвестник" писал, что фирма может стать единым поставщиком масок. В "Дельрусе" сказали, что фирма не является единым оператором по маскам, но помогает в снабжении - закупает и распределяет по регионам. "Продают они маски по 26 руб., считаю, завышенная цена", - говорит Котов.

Входящее в госкорпорацию "Ростех" АО "Росхимзащита" получило кредит в 489 млн руб. на работу федеральным оператором-координатором по обеспечению потребности регионов в СИЗ и медизделиях. Эта компания должна была фиксировать потребность больниц, закупать продукцию у производителей и распределять ее, однако окончательного решения по ее статусу еще нет, указывает близкий к правительству человек. Участники рынка забеспокоились, что будут разорваны сложившиеся цепочки логистики и ситуация с дефицитом станет еще хуже, говорили Котов и Дубовик в интервью ГетСиз.Ру.

Дефицитом активно пользуются и рядовые спекулянты. "Наши цены выросли с прошлого года на 10%. Но цены у частных продавцов в соцсетях колеблются от 700 до 1000 руб. за респиратор, который мы продаем за 60,5 руб. с НДС", - разводит руками начальник отдела маркетинга ООО "Респираторный комплекс" Елена Цветкова. Кимрская фабрика тоже отгружает свои респираторы недорого - по 25-175 руб., но в интернет-магазинах их предлагают в 3-6 раз дороже. Похожие одноразовые респираторы решили закупить в Китае саратовские власти по цене 425-690 рублей. В итоге началась прокурорская проверка, а министр Олеся Горячева ушла в отставку.

Поможет Китай

В борьбе с коронавирусом у России основные надежды на Китай. Оттуда импортировано уже более 153 млн масок, сообщил представитель Минпромторга, а также 3,2 млн респираторов. "До конца апреля будет завезено еще 700 000 шт. А в мае - дополнительно 2,6 млн", - говорил Путин. Также оттуда поставили 2,1 млн защитных костюмов типа "Тайвек", 6,2 млн перчаток, 100 000 медицинских халатов, 233 000 пар высоких бахил и 264 000 очков, сообщили в Минпромторге. "Если бы не было поставок из Китая, нам было бы очень тяжело справиться с потребностями здравоохранения", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 1". Общие поставки масок и СИЗ из Китая уже обошлись 12,9 млрд руб., следует из оценки "Ведомостей" по данным zakupki.gov.ru.

Отечественное производство пока не поспевает за потребностями, несмотря на стремительное наращивание мощностей. Главная проблема, с которой столкнулись, например, все производители респираторов, - дефицит фильтрующего материала мельтблаун. В России его почти не делали, производители в основном закупали все за рубежом, говорит Дубовик: в Китае, на Тайване и в некоторых странах ЕС. Сейчас цены взлетели в 10 раз. "Теперь никто из них, даже Китай, не поставляет и не подтверждает отгрузку. Поэтому мы еще на остатках живем", - говорит глава "Зелинский групп".

Чтобы чем-то покрыть дефицит, компания отчасти возвращается к "давно забытым, но тоже эффективным" советским наработкам и реанимирует производство фильтрполотна Петрянова, рассказывает Дубовик.

Первые в мире по средствам защиты

В 1986 г. в СССР производили 450 млн респираторов. Для их изготовления применяли уникальную технологию, которую еще в 1937 г. разработал советский ученый Игорь Петрянов. Вместе с коллегами он придумал, как получать ультратонкие полимерные волокна с сильным электростатическим зарядом - знаменитое фильтрполотно Петрянова (ФПП). Идея была в том, чтобы вредные частицы не задерживались фильтром механически, иначе сито должно было быть слишком мелким и дышать через него было бы очень трудно, а прилипали к имеющей заряд мембране. На основе этого принципа делают высокоэффективные фильтры по сей день. На основе фильтров Петрянова к началу Великой Отечественной войны создали лучший в мире противогаз, а потом массово делали дешевые, но эффективные респираторы "Лепесток". Успехи были благодаря системе государственного планирования, говорит заслуженный экономист Виктор Сосков.

Кимрская фабрика им. Горького за свою историю произвела 5 млрд респираторов "Лепесток". Их применение в производстве в десятки раз снизило заболеваемость у рабочих.

Пока выпуск СИЗ производители наращивали в основном за счет увеличения загрузки имеющихся мощностей - оптимизации производства, набора дополнительного персонала или перехода на 2-3-сменный режим работы, говорит представитель Минпромторга. Но теперь загрузка и так на пределе, поэтому для дальнейшего роста требуются инвестиции и время, указывают участники рынка.

"За неделю ребеночек не рождается, нужно от 6 до 9 месяцев, чтобы построить производство", - говорит Котов. А если речь о производстве сырья (мельтблауна), то для его наладки нужно до 3 лет в нормальном режиме, считает Спичаков. Однако в России дефицит не только сырья, но и станков, ведь почти все оборудование импортное - из Европы и Китая, говорит Борис Дубовик и Алена Габерланд. Для создания линии по обычным медицинским маскам нужно от $150 000, добавляет Спичаков, но оборудование на мировом рынке тоже дорожает.

Возможности для инвестиций ограничены не только скромными финансами компаний, участники рынка переживают и за сбыт. "Кто купит нашу продукцию, когда пандемия пройдет?" - задаются вопросом сразу несколько глав компаний и сходятся во мнении, что без комплексных решений и плана развития не обойтись. Государство давно могло бы организовать расширение производства и гарантировать сбыт под создание стратегических резервов, но пока чиновники были глухи к нашим предложениям, сетует Котов.

В подготовке материала участвовала Бэла Ляув.