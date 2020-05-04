Войти
ТАСС

Virgin Galactic объявила о первом испытании нового космолета в небе над Нью-Мексико

336
0
0
Логотип Virgin Galactic
Логотип компании Virgin Galactic.
Источник изображения: http://www.ecanadanow.com/

Unity серии SpaceShipTwo отделился от самолета-разгонщика Eve на высоте 15,2 км и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона в пятницу провела первое летное испытание в небе над штатом Нью-Мексико космолета Unity серии SpaceShipTwo. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Virgin Galactic.

"В Нью-Мексико сегодня состоялся первый сольный полет Unity, который стал важной вехой в серии испытаний в рамках подготовки к коммерческой эксплуатации", - говорится в сообщении. Unity стартовал на высоте 15,2 км, отделившись от самолета-разгонщика Eve, и совершил планирующий полет, приземлившись в космопорте в Нью-Мексико. Аппарат развил скорость в 0,7 Маха.

Самолетом-разгонщиком управляли Майкл Масукки и Келли Латимер. Они и остальные участники испытаний соблюдали меры, призванные не допустить у них возникновения заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, отметила Virgin Galactic.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических суборбитальных полетов. К 2023 году планируется построить пять таких аппаратов, сообщил в январе телеканалу CNBC генеральный директор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс. В ноябре прошлого года компания объявила о планах начать регулярные туристические суборбитальные полеты в середине 2020 года и стать рентабельным предприятием к 2021 году.

Unity стартует на высоте 16 км, отделяясь от самолета-разгонщика, проводит в полете более двух часов и способен брать на борт до шести пассажиров. Им представляется возможность увидеть Землю с высоты 100 км и испытать состояние невесомости в течение нескольких минут.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Мексика
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
Проекты
2020-й год
Похожие новости
17.02.2020
США все ближе к началу открытия туристического сезона в космосе
13.01.2020
Virgin Galactic рассказала о росте числа желающих стать космическими туристами
18.10.2019
В США представили униформу для экипажей суборбитальных кораблей
25.10.2013
Космические туристы будут летать к стратосфере на воздушном шаре
17.12.2008
Коммерческий ракетоплан полетит в ближайшие две недели
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:43
  • 7
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля