NASA намеревается приобрести место на российском корабле "Союз"

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отметил, что NASA "очень близко" к выработке соответствующего соглашения

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. NASA близко к выработке соглашения с российскими партнерами по вопросу о приобретении места на российском космическом корабле "Союз", который должен быть запущен в октябре к Международной космической станции. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн. Брифинг был посвящен предстоящему 27 мая запуску пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

"Я знаю, что наши представители ведут переговоры по поводу следующего запуска "Союза", намеченного на октябрь, - сообщил директор NASA. - Мы работаем над этим вопросом и очень близки к выработке соглашения. Думаю, в ближайшие дни оно будет подписано, и это, конечно, очень позитивно: мы хотим, чтобы наши связи в том, что касается исследования космоса, оставались прочными и чтобы наступил день, когда российские космонавты смогут летать на американских ракетах, а американские астронавты - на российских".