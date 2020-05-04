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В Первомай отечественные ЗРК впервые показали свою эффективность

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Источник изображения: vpk-news.ru

1 мая 1960 года в небе над Свердловской областью был сбит американский самолёт-разведчик Lockheed U-2, который пилотировал Фрэнсис Гэри Пауэрс. Удар по машине Пауэрса стал первым успешным перехватом, который совершили советские зенитчики. U-2 поразила ракета новейшего на тот момент ЗРК С-75. Впоследствии из этого оружия были уничтожены десятки американских самолётов во Вьетнаме. Как считают эксперты, инцидент над Свердловском открыл новую страницу в истории отечественной системы противовоздушной обороны.

60 лет назад в небе над территорией СССР расчёт 185-го гвардейского зенитного ракетного полка сбил американский самолёт-разведчик. Советская ракета С-75 повредила крыло, двигатель и хвост самолёта. U-2 начал терять высоту, буквально разваливаясь на части. Лётчик решил не использовать катапульту и выпрыгнул из самолёта с парашютом. После приземления Пауэрс был задержан. Обломки американской машины были продемонстрированы широкой публике как неопровержимое доказательство шпионской деятельности Соединённых Штатов, направленной против Советского Союза.

В середине августа 1960 года военная коллегия Верховного суда СССР приговорила американского лётчика к десяти годам заключения, но в феврале 1962 года Пауэрса обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля. 

Инцидент с U-2 крайне негативно отразился на советско-американских отношениях, которые потеплели лишь в конце 1960-х годов. После инцидента с Пауэрсом СССР отозвал приглашение посетить Москву, направленное президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Встреча между ним и советским лидером Никитой Хрущёвым была запланирована на май 1960 года.

Советский Союз показал всему миру, что, во-первых, обладает оружием, которое способно защитить свои границы, города, важные военные объекты и не позволит иностранным шпионам летать как у себя дома. Во-вторых, наша страна наглядно продемонстрировала ложь и двойные стандарты Запада, отмечает РТ.

Удар по U-2 стал первым удачным перехватом американского самолёта-шпиона, который осуществили советские зенитчики. Боевое крещение 1 мая 1960 года получил новейший на тот момент комплекс С-75, дальность действия которого в зависимости от модификации могла превышать 30 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
С-75
Компании
Lockheed-Martin
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