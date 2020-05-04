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Военное обозрение

Более 600 истребителей F-16 ВВС США обновят программное обеспечение

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Источник изображения: topwar.ru

Командование Военно-воздушных сил США приняло решение об обновлении программного обеспечения ранних версий истребителей F-16 Fighting Falcon. Как сообщает портал janes.com, процедуру "перепрошивки" пройдут более 600 самолетов.

Согласно сообщению пресс-службы ВВС, обновление программного обеспечения будет проведено на истребителях F-16 версий Block 40/42/50/52. Новая версия программного обеспечения, получившая название M7.2+, добавит истребителям новые возможности. Обновленные истребители смогут работать с радаром Northrop Grumman AN/APG-83, а также применять ракеты AGM-158B Joint Air-To-Surface Standoff Missile Extended Range (JASSM-ER) и новейшую версию ракеты AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM).

Как ранее сообщалось, в декабре прошлого года ВВС США приступили к оснащению истребителей F-16 Fighting Falcon новейшими радиолокационными станциями (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). 372 истребителя F-16 Fighting Falcon получат радары APG-83 Scalable Agile Beam Radar (SABR).

F-16 – многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Он поступил на вооружение ВВС США в 1979 году и по сегодняшний день является одной из передовых боевых машин. По данным справочника World Air Forces 2020, на вооружении ВВС США находится 790 истребителей данного типа.

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Страны
США
Продукция
AMRAAM
F-16
JASSM
Компании
Northrop Grumman
Проекты
2020-й год
АФАР
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