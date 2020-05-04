Российский ВМФ получит три серии фрегатов проекта 22350

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Российский военно-морской флот в общей сложности получит три серии фрегатов на основе проекта 22350. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на информированный источник в кораблестроительной отрасли.

По словам источника, в первой серии флот получит четыре фрегата типа "Адмирал Горшков" с 16 универсальными установками вертикального пуска для ракет. Из них головной "Адмирал Горшков" в составе Северного флота, первый серийный "Адмирал Касатонов" готовится войти в состав ВМФ, еще два находятся в достройке.

Вторая серия фрегатов на базе проекта 22350 с 24 пусковыми установками вертикального пуска будет состоять также из четырех фрегатов, два из которых были заложены в прошлом году, еще два планируется заложить в ближайшее время.

И, наконец, третью серию составят фрегаты модернизированного проекта 22350М с увеличенным до 8 тысяч тонн водоизмещением и 48 универсальными пусковыми установками для ракет. Сколько будет кораблей в третьей серии, пока не известно, но речь идет о строительстве от двух до четырех модернизированных фрегатов.

Окончание строительства всей серии фрегатов на основе проекта 22350 планируется в начале 2030-х годов.

Между тем стало известно, что Северное ПКБ не останавливало работы по разработке фрегатов проекта 22350М. Ранее распространенная информация об отмене планов по созданию корабля не соответствует действительности, заявил высокопоставленный флотский источник.

Сейчас речь идет о принятии заказчиком решения о сроках разработки технического проекта. Согласование всех документов и последующее выделение средств занимает некоторое время. Ситуация решается в рабочем порядке

- заявил он.