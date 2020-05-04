Единый день закладки кораблей перенесён на неопределённое время

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Единый день закладки кораблей, запланированный на конец апреля, переносится на неопределенное время по причине распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на высокопоставленный источник в кораблестроительной отрасли.

По данным источника, командование ВМФ РФ приняло решение перенести единый день закладки "вправо" на неопределенный срок. Сейчас рассматривается 9 мая, как одна из возможных дат проведения церемонии. При этом подчеркивается, что даже при принятии положительного решения о назначении даты, открытость церемонии, т.е присутствие гостей, журналистов и т.д., будет зависеть от ситуации с распространением вирусной инфекции.

Технически и флот, и верфи к закладке готовы, однако, скорее всего, ее срок перенесут на более спокойное в эпидемиологическом плане время

- заявил источник.

Ранее сообщалось, что ВМФ РФ и ОСК планировали 28 апреля 2020 года провести единый день закладки кораблей, во время которого должны были быть заложены на различных верфях сразу шесть новых единиц для российского флота.

По планам должны были быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) на заводе "Залив" в Крыму, два фрегата проекта 22350 на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге и две многоцелевые подлодки проекта 855М на "Севмаше" в Северодвинске.

Всего в 2020 году Минобороны планирует заложить 22 боевых корабля и судна в интересах Военно-морского флота России. При этом утверждалось, что фрегаты проекта 22350 будут заложены в Санкт-Петербурге по модернизированному варианту.