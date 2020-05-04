США рассматривают варианты наказания Китая из-за коронавируса

Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон намерен принять меры против Пекина в связи с "сокрытием Китаем сведений о новом коронавирусе", администрация Белого дома уже рассматривает предложенные варианты. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, в Белом доме рассматривают возможность введения против Китая санкций, а также аннулирование американских долговых обязательств. Как заявляют источники в администрации, по теме наказания Китая разрабатываются долгосрочные планы, рассматриваются различные варианты.

Они включают в себя возможность введения санкций, аннулирование долговых обязательств США или введение новых правил в сфере торговли

- говорится в сообщении CNN.

При этом утверждается, что не все в администрации Белого дома выступают за наказание Китая в ближайшей перспективе, называя действия властей поспешными. По их мнению, США в настоящее время слишком зависимы от китайских поставок, особенно медицинского характера, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Они предлагают дождаться окончания пандемии, и уже после этого найти способ наказать Пекин.

В CNN подчеркивают, что в настоящее время разведслужбы США активно проверяют версию распространения коронавируса из лаборатории в китайском Ухане.

Ранее в Вашингтоне неоднократно заявляли, что китайские власти пытались скрыть часть информации о распространении новой вирусной инфекции. Глава Госдепа США Майк Помпео уже пообещал, что Китай "понесет за это ответственность".