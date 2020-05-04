Грибники с «ГЛОНАСС» не заблудятся

Информационно-навигационная платформа для путешественников создана АО «ГЛОНАСС», в качестве пилотного проекта она внедряется в подмосковном Солнечногорске.

Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «ГЛОНАСС» Валерий Шинкарюк.

Он сообщил, что в настоящее время введена в тестовую эксплуатацию информационно-навигационная платформа с картой района с маршрутами, достопримечательностями, событиями, рассчитанными на разные группы туристов, включая маломобильных граждан. Создано и соответствующее мобильное приложение.

«Данная платформа упростит процесс сбора информации для оценки туристического потока округа, позволит более эффективно решать задачи создания конкурентной среды в сфере предоставления туристических услуг. Бизнес получит возможность привлечения новых клиентов и роста лояльности покупателей. А предлагаемые сервисы предоставят пользователям возможность оплаты и бронирования услуг без использования сервисов турагентств и международных агрегаторов», - сообщил замглавы АО «ГЛОНАСС».

Основным отличием новой платформы от других сервисов для привлечения туристов он назвал возможность получить все необходимые услуги на едином портале, а также применение исключительно отечественных технологий при создании сервиса.