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Военно-промышленный курьер

Китай лишает украинскую оборонку многомиллионных контрактов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Стали известны новые подробности поставок китайских основных боевых танков VT-4 в Пакистан. Всего будет закуплено три сотни таких бронемашин. Сумма сделки составляет 860 миллионов долларов.

В настоящее время Исламабад уже оплатил изготовление 186 ОБТ, деньги за оставшиеся 124 будут переведены позже, сообщает acepakistan. Считается, что полученной техники хватит, чтобы переоснастить несколько танковых бригад.

По мнению военных экспертов, эту крупную по нынешним временам сделку можно считать очень тревожным звонком для остатков украинского военно-промышленного комплекса. Дело в том, что из Харькова в эту страну поставляются моторно-трансмиссионные установки с двигателем 6ТД-2 для выпускаемых танков Al-Khalid, которые планируется подвергнуть модернизации. Однако украинский 1200-сильный мотор по мощности существенно уступает китайскому. Поэтому существует большая вероятность, что новый Al-Khalid II будет унифицирован по силовому агрегату как раз с VT-4. Украине же останется лишь роль поставщика запасных частей для техники, приобретенной ранее, а это значительно снизит поступление твердой валюты.

Происходящее же является последствием жадности и недальновидности киевских чиновников, пишет РГ. Некоторое время назад сухопутные войска Перу решили заменить старые советские Т-55 на более современные боевые машины. Из разных предложений латиноамериканцы выбрали изготовляемые в КНР МВТ-2000, которые, по некоторым данным, выиграли в конкурсе не благодаря своим тактико-техническим характеристикам, а самой низкой предложенной ценой.

Пять новеньких «двухтысячных» уже приняли участие в военном Параде в Лиме. Начались приготовления к дальнейшим поставкам. И тут Киев нанес китайцам неожиданный удар, полностью сорвавший контракт.

Дело в том, что на этих танках имелись харьковские моторно-трансмиссионные установки, Украина же запретила их реэкспорт. По всей видимости, сделав такой шаг, кто-то в «незалежной» решил, что перуанцы после этого обязательно попросят «Оплоты», но этого не произошло. А вот в КНР поняли, что больше не надо испытывать судьбу, и полностью отказались от 6ТД-2, сосредоточившись на разработке собственного мотора.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Пакистан
Перу
США
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-55
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