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Газета.ru

Крестный ход вместо Путина: почему в храме убрали панно

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В РПЦ объяснили демонтаж мозаики с Путиным из храма Вооруженных сил

В главном храме Вооруженных сил России демонтировали панно с изображением президента России Владимира Путина. Как пояснили в РПЦ, глава государства сам назвал такую оценку его деятельности преждевременной. На мозаике в храме изображены и другие политики. Церковь объясняет это традицией изображать на панно главные исторические события.

Решение убрать из главного храма Вооруженных сил России мозаику с изображением президента России Владимира Путина было связано с позицией самого главы государства, объяснил принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК настоятель храма, епископ Клинский Стефан.

«Решение было связано с мнением президента Российской Федерации, который посчитал, что его изображение преждевременно», - сказал он.

Священнослужитель уточнил, что точной даты открытия храма пока нет. «Ранее планировалось, что освящение храма будет 6 числа [мая], потом предлагалось 9 мая, но в связи с карантином, который до сих пор не снят, все это отложено до момента снятия карантинных мер. Точную дату не знает никто», - пояснил Стефан.

Как сообщил изданию председатель художественного совета по строительству Главного храма Вооруженных сил России, протоиерей Леонид Калинин, несмотря на демонтаж панно, его сохранят.

«Насколько мне известно, мозаика сохранена, и она будет находиться в музее или в каком-то еще месте как некий исторический артефакт», - отметил собеседник РБК.

Кроме того, он подтвердил информацию «Новой газеты» о том, что на месте демонтированной мозаики разместят крестный ход с иконой Корсунской Богоматери. «Да, мы планируем сделать опять же исторически подтвержденный факт того крестного хода, который был с Корсунской иконой Божией матери в дни присоединения Крыма к России. Не обязательно [будут изображены только] монахи, там и народ, священники», - подчеркнул протоиерей.

О том, что на мозаике храма появились изображения Путина и других политиков, в том числе министра обороны Сергея Шойгу и спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сообщили СМИ в конце апреля. Как объяснял епископ Стефан, такое решение было связано с традицией изображения исторических событий. «Понятно, что одно из таких значимых событий - присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены», - пояснил он.

Комментируя эти планы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину об этом известно, но глава государства посчитал такую оценку его работы преждевременной. О демонтировании мозаики стало известно 30 апреля.

Само открытие главного храма Вооруженных сил пока отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В агентстве напомнили, что изначально храм Минобороны планировалось открыть 6 мая, но теперь эта дата «сдвигается вправо, на более поздний срок».

По словам собеседника «Интерфакса», новая дата может быть «привязана» с тому дню, на который перенесут празднование Дня Победы. В качестве возможных дат он назвал 24 июня и 3 сентября.

Позже эту информацию подтвердили в Русской православной церкви (РПЦ). «Что дата перенесена - это точно, на какое другое число - пока неизвестно до тех пор, пока не пройдет пандемия и не будут сняты карантинные меры», - сообщил ТАСС епископ Клинский Стефан.

О планах Минобороны построить главный храм Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот» стало известно в сентябре 2018 года.

«Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия», - отметил глава ведомства Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Для презентации проекта на сайте Минобороны был создан специальный раздел. Судя по размещенному там видеоролику, здание церкви, выполненное в «монументальном русско-византийском стиле», будет покрашено в цвет хаки.

Внутри оборудуют четыре боковых придела. Каждый из них будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

Рядом будет открыт музейно-выставочный центр «Духовное воинство России», экспозиция которого будет о «героической истории русского воинства». Военные планируют с помощью технологий виртуальной реальности переносить посетителей центра в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.


Кристина Сизова

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