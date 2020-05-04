Помпео пообещал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

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Соединенные Штаты готовы принять любые меры, чтобы не допустить приобретения Ираном современной военной техники у других стран, в особенности России и Китая. Об этом заявил глава американского Госдепа Майк Помпео, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

В своем интервью Помпео рассказал, что в настоящее время в отношении Ирана действует оружейное эмбарго, срок которого истекает в октябре этого года. Однако США предпримут все меры, чтобы не допустить приобретением Тегераном современной "российской или китайской бронетехники".

(...) президент Трамп и наша команда готовы разыграть все карты, чтобы быть уверенными в том, что с наступлением октября текущего года они не смогут приобретать танки и бронетранспортеры у России и Китая

- заявил Помпео.

По его словам, Вашингтон намерен добиться продления оружейного эмбарго в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. В США надеются, что СБ ООН примет новую резолюцию, ограничивающую Иран в приобретении новых вооружений за рубежом.

Мы работаем с нашими партнерами из Китая, России, Британии, Франции, в более широком смысле - с партнерами в СБ ООН, чтобы получить уверенность в том, что они также готовы не допустить этого после 18 октября

- отметил глава Госдепа.

В российском МИД ранее заявили, что введенный в 2015 году пятилетний особый режим поставок вооружений и военной техники в Иран должен истечь и отклонений от этого решения быть не может согласно Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого, кстати, США вышли в 2018 году. При этом в Совбезе ООН вопрос о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана на повестке не стоит.