Войти
Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" создает новую туристическую платформу

349
0
0
Cеть навигации ГЛОНАСС
Cеть высокоточной навигации на основе ГЛОНАСС.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Информационно-навигационная платформа для путешественников создана АО "ГЛОНАСС", в качестве пилотного проекта она внедряется в подмосковном Солнечногорске, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "ГЛОНАСС" Валерий Шинкарюк.

"Мы разработали проект многофункциональной информационно-навигационной платформы для путешественников, практическую реализацию пилотного проекта предложили администрации Солнечногорского городского округа и его главе - Владимиру Витальевичу Слепцову", - сказал Шинкарюк.

Он сообщил, что в настоящее время введена в тестовую эксплуатацию информационно-навигационная платформа с картой района с маршрутами, достопримечательностями, событиями, рассчитанными на разные группы туристов, включая маломобильных граждан. Создано и соответствующее мобильное приложение.

"Данная платформа упростит процесс сбора информации для оценки туристического потока округа, позволит более эффективно решать задачи создания конкурентной среды в сфере предоставления туристических услуг. Бизнес получит возможность привлечения новых клиентов и роста лояльности покупателей. А предлагаемые сервисы предоставят пользователям возможность оплаты и бронирования услуг без использования сервисов турагентств и международных агрегаторов", - сообщил замглавы АО "ГЛОНАСС".

Основным отличием новой платформы от других сервисов для привлечения туристов он назвал возможность получить все необходимые услуги на едином портале, а также применение исключительно отечественных технологий при создании сервиса.

"Другим важнейшим отличием нашего предложения является повышение безопасности путешественников. В мобильном приложении есть кнопка экстренного вызова помощи. При ее нажатии АО "ГЛОНАСС" определяет местоположение человека, мы связываемся с ним, идентифицируем, выясняем, какая нужна помощь и при необходимости направляем службы экстренного реагирования", - сообщил Шинкарюк.

Он пояснил, что пользователи могут установить приложение на смартфон и, проезжая рядом с достопримечательностями Солнечногорска, они будут получать push-уведомления о каком-либо объекте или событии поблизости. При этом сервис планируется организовать так, чтобы туристам выдавались персонифицированные предложения в зависимости от возраста и статуса.

В приложении будет свой навигатор, а желающим предложат готовые туристические маршруты, что сэкономит время на поиск способа провести свой досуг. В настоящее время уже разработано 18 маршрутов, ещё три находятся в разработке. С помощью сервисов платформы пользователи смогут найти сертифицированного гида для экскурсии, выбрать и забронировать себе гостиницу или столик в ресторане, оформить страховой полис.

Также будет реализована функция оформления путевки, что позволит заранее оплатить билет для посещения мероприятий или достопримечательностей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
Похожие новости
12.12.2019
Космический аппарат "Аист-2Т" впервые продемонстрировали на "Вузпромэкспо-2019"
22.05.2018
Все ниже и ниже
29.11.2012
Для ВМФ создали страховку от «катастрофы Качиньского»
21.10.2008
Председатель Правительства Российской Федерации В.В.Путин 17 октября провел совещание по вопросу развития системы ГЛОНАСС.
25.10.2007
Новая электронная система управления вместе с системой ГЛОНАСС может быть использована пограничниками - Зубков
13.09.2006
Николай Тестоедов назначен генеральным конструктором и генеральным директором НПО ПМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля