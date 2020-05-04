АО "ГЛОНАСС" создает новую туристическую платформу

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Информационно-навигационная платформа для путешественников создана АО "ГЛОНАСС", в качестве пилотного проекта она внедряется в подмосковном Солнечногорске, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "ГЛОНАСС" Валерий Шинкарюк.

"Мы разработали проект многофункциональной информационно-навигационной платформы для путешественников, практическую реализацию пилотного проекта предложили администрации Солнечногорского городского округа и его главе - Владимиру Витальевичу Слепцову", - сказал Шинкарюк.

Он сообщил, что в настоящее время введена в тестовую эксплуатацию информационно-навигационная платформа с картой района с маршрутами, достопримечательностями, событиями, рассчитанными на разные группы туристов, включая маломобильных граждан. Создано и соответствующее мобильное приложение.

"Данная платформа упростит процесс сбора информации для оценки туристического потока округа, позволит более эффективно решать задачи создания конкурентной среды в сфере предоставления туристических услуг. Бизнес получит возможность привлечения новых клиентов и роста лояльности покупателей. А предлагаемые сервисы предоставят пользователям возможность оплаты и бронирования услуг без использования сервисов турагентств и международных агрегаторов", - сообщил замглавы АО "ГЛОНАСС".

Основным отличием новой платформы от других сервисов для привлечения туристов он назвал возможность получить все необходимые услуги на едином портале, а также применение исключительно отечественных технологий при создании сервиса.

"Другим важнейшим отличием нашего предложения является повышение безопасности путешественников. В мобильном приложении есть кнопка экстренного вызова помощи. При ее нажатии АО "ГЛОНАСС" определяет местоположение человека, мы связываемся с ним, идентифицируем, выясняем, какая нужна помощь и при необходимости направляем службы экстренного реагирования", - сообщил Шинкарюк.

Он пояснил, что пользователи могут установить приложение на смартфон и, проезжая рядом с достопримечательностями Солнечногорска, они будут получать push-уведомления о каком-либо объекте или событии поблизости. При этом сервис планируется организовать так, чтобы туристам выдавались персонифицированные предложения в зависимости от возраста и статуса.

В приложении будет свой навигатор, а желающим предложат готовые туристические маршруты, что сэкономит время на поиск способа провести свой досуг. В настоящее время уже разработано 18 маршрутов, ещё три находятся в разработке. С помощью сервисов платформы пользователи смогут найти сертифицированного гида для экскурсии, выбрать и забронировать себе гостиницу или столик в ресторане, оформить страховой полис.

Также будет реализована функция оформления путевки, что позволит заранее оплатить билет для посещения мероприятий или достопримечательностей.