На Кубани и в СКФО зенитчики провели более 700 стрельб и пусков ракет

Для зенитчиков Южного военного округа зимний период обучения прошел в форме противовоздушных боев.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, подразделения ПВО 49-й армии в Краснодарском крае и на Северном Кавказе выполнили свыше 700 боевых стрельб и электронных пусков ракет в рамках тактических учений.

На полигонах отрабатывались действия мотострелковых подразделений в условиях применения противником высокоточного оружия и радиоэлектронного подавления. Зенитчики выполнили стрельбы из ЗСУ "Шилка", ЗРК "Стрела-10" и ПЗРК "Игла", а также уникальных зенитно-ракетных систем С-300В4.Они совершенствовались навыки уничтожения воздушных целей, летящих со скоростью около 300 метров секунду на высоте до 1000 метров и на расстоянии до пяти километров.

Для обучения стрелков использовался имитатор воздушной цели. Около половины занятий прошли ночью или в условиях ограниченной видимости.

Также проводились учебные противовоздушные бои, в которых роль условного противника выполняла авиагруппа новейших штурмовиков Су-25СМ3 и истребителей Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО.

Екатерина Ковалевская