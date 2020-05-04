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Из С-400 Турция еще постреляет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Запланированное в Турции развёртывание российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 было отложено из-за вспышки в стране коронавируса Covid-19, но в конечном итоге оно будет продолжено, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.

«Произошла задержка из-за коронавируса, но вопрос - развёртывания оборонительных систем - будет двигаться вперёд, как и планировалось», - сказал представитель администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время онлайн-встречи, организованной американским аналитическим центром Атлантический совет, передаёт из Вашингтона агентство Reuters.

По словам Калына, глава турецкого государства несколько раз говорил своему американскому коллеге Дональду Трампу о том, что Анкара также заинтересована в покупке у США противоракетных систем Patriot.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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