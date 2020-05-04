Пентагон обеспечит подконтрольные режимы стрелковым оружием

В США объявлено о тендере на поставку оружия до 2025 года вооружённым силам Афганистана, Гренады, Ирака, Ливана и Непала на сумму $ 383,3 млн.

Об этом сообщило афганское агентство Khaama Press со ссылкой на сайт Пентагона.

В заявлении Пентагона говорится, что FN America LLC и Colt’s Manufacturing Co. LLC будут участвовать в тендере с фиксированной ценой на поставку винтовок M16A4 для зарубежных военных продаж. Ориентировочная дата завершения поставок 28 апреля 2025 года.

Поставки в Афганистан включают в себя «оборонительное вооружение», состоящее из 4891 автоматической винтовки M16A4 калибра 5,56 мм, 485 пулеметов M240B калибра 7,62 мм и 800 пулеметов калибра M2 .50 общей стоимостью около $ 60 млн.