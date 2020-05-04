Бывшие соперники будут совместно создавать супертанк

Власти Германии и Франции подписали два соглашения, направленных на разработку новой основной наземной боевой системы - «европейского танка будущего» - которая заменит нынешние танки: немецкий основной танк Leopard 2 и французский основной танк Leclerc AMX-56.

Как сообщает La Tribune, пишет ПМ, речь идёт о разработке архитектуры MGCS и проработке всех аспектов грядущей бронемашины. Работы должны быть завершены к 2030 году, а уже в 2035 году первые экземпляры новых танков должны поступить на вооружение армий Германии и Франции.

Контракт подписан министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и её французским коллегой Флоранс Парли. Соглашение о работе над MGCS должно было быть заключено ещё несколько лет назад, но стороны долго не могли разделить сферы ответственности и договориться об экспортных поставках бронемашины.

Напомним, созданный в 1979 году танк Leopard 2 стоит на вооружении армий Германии, Голландии, Австрии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии и других стран, а выпускающийся с 1990 года Leclerc AMX-56 используют армии Франции и ОАЭ.