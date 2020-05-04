Черный день ЦРУ: самолет-шпион U-2 сбили над СССР 60 лет назад

Шестьдесят лет назад - 1 мая 1960 года - советским зенитчикам удалось сбить американский самолет-шпион Lockheed U-2 под управлением Фрэнсиса Пауэрса. Этот инцидент сыграл важную роль в отношениях двух сверхдержав в условиях холодной войны, еще больше обострив противостояние.

Решение о создании "несбиваемого" самолета-разведчика было принято руководством США в середине 1950-х годов после провала переговоров об "открытом небе". Речь шла о взаимных наблюдательных полетах над американской и советской территорией, однако на предложенные условия Советский Союз тогда не согласился. В то же время американцам было жизненно необходимо получить информацию о ядерном арсенале СССР, количестве стратегических бомбардировщиках М-4, системе ПВО и т. д.

Самолет Lockheed U-2 был создан в короткие сроки, и на тот момент (первый полет состоялся 1 августа 1955 года) был действительно неуязвимым. Он совершал полеты на высоте 21 километра на дальность свыше 3 500 километров, а мощное фотооборудование позволяло вести съемку с разрешением 0,76 метра (при съемке с высоты 18 000 метров). Эксплуатацией самолета занималось секретное подразделение ЦРУ - "Отряд 10-10".

Первый полет над СССР состоялся 4 июля 1956-го. Система ПВО засекла нежелательного гостя, однако сбить его на тот момент было нечем. Способный справиться с этой задачей зенитно-ракетный комплекс С-75 "Двина" был принят на вооружение только спустя полтора года. Американские летчики чувствовали себя в советском небе вольготно, U-2 совершили свыше двух десятков разведывательных полетов, в ходе которых добыли массу ценнейшей информации (в том числе, например, сведения о расположении ракетного полигона Тюратам № 5 - нынешнего Байконура). Как позже вспоминал Фрэнсис Пауэрс, пилотов в принципе не готовили к тому, что их могут сбить - не прорабатывались планы эвакуации, варианты связи со своими и так далее. Единственная опция - булавка с ядом.

Разведывательный полет 1 мая 1960 года должен был стать очередной, практически будничной операцией. U-2 Пауэрса стартовал с пакистанской авиабазы Пешавар, над Советским Союзом должен был проследовать маршрутом Сталинабад - Аральское море - Челябинск - Свердловск - Киров - Архангельск - Северодвинск - Кандалакша - Мурманск, после чего приземлиться в Норвегии.

Практически сразу после пересечения воздушного пространства СССР U-2 был обнаружен радарами ПВО, однако сбить его долгое время не удавалось. На перехват высылались истребители, но из-за большой высоты полета сделать они ничего не могли. Обстановка накалялась: американец спокойно летел над территорией Советского Союза уже несколько часов, и об этом было известно Хрущеву. Он требовал сбить шпиона любой ценой (один из пилотов Су-9 даже получил приказ таранить неприятеля), в случае неудачи наверняка последовали бы жесткие кадровые решения…

В итоге в районе города Челябинск-40, ныне - Озерск, где находится знаменитый комбинат "Маяк", U-2 попал в зону досягаемости расчета 57-й зенитной ракетной бригады, оснащенной новейшими ЗРК С-75. Как оказалось позже, первая же выпущенная ракета поразила цель, взорвавшись позади самолета. Однако его обломки, появившиеся на радаре, были приняты за поставленные помехи, потому работа по цели продолжилась. В общей сложности было выпущено 14 ракет, другой расчет ошибочно атаковал пару перехватчиков МиГ-19, один истребитель был сбит, а пилот погиб. Проведенное позже расследование показало, что причиной стала элементарная нескоординированность между родами войск и главным командованием, одни не знали, что делали другие и так далее. Возможно, сказалась общая нервозность при выполнении задачи.

Фрэнсис Пауэрс тем временем пытался выбраться из падающего самолета. Из-за взрыва корпус деформировало, и катапультироваться без риска для здоровья было нельзя. Пилот решил выбираться самостоятельно, при этом забыл отсоединить шланг кислородной маски и едва не погиб. Полностью вылезти из кабины и раскрыть парашют удалось лишь на высоте пяти километров. На земле его задержали, после чего судили, а в итоге обменяли на разведчика Рудольфа Абеля.

Когда U-2 был сбит, начался новый этап противостояния - теперь дипломатический. Американцы, всегда отрицавшие сам факт разведывательных полетов над СССР, сперва признали лишь потерю самолета. Дескать, выполнялась миссия NASA, U-2 проводил метеорологические исследования, пилот потерял сознание, а самолет случайно, уже на автопилоте, залетел на территорию Советского Союза. О судьбе Пауэрса им тогда известно не было. Однако спустя несколько дней СССР сообщил, что пилот жив и дает признательные показания, обломки самолета изучены и сомнений не осталось - это была шпионская миссия. Вместе с тем на 16 мая в Париже были запланированы переговоры на высшем уровне между руководством СССР и стран Запада, должны были обсуждаться меры по снижению напряженности. Но так как американская сторона отказалась публично извиниться за проводившуюся ранее политику, встреча прошла скомкано.

Но по крайней мере после шпионского скандала с Пауэрсом небо над Советским Союзом перестало быть проходным двором для разведывательной авиации противника, а самолеты U-2 навсегда потеряли статус "несбиваемых".

Алексей Иванов