В Минобороны объяснили, как в условиях пандемии станут набирать курсантов

На сайте Минобороны РФ открыли специальный раздел, где собраны контактные телефоны 65 высших и довузовских военных образовательных учреждений, которые нынешним летом проведут набор слушателей, курсантов и воспитанников.

Сообщается, что абитуриенты армейских и флотских училищ, институтов и академий смогут пройти предварительный отбор в военкоматах до 1 июля. С учетом времени сдачи единого государственного экзамена и возможного снятия ограничительных мер, предусмотренных противоэпидемиологическими мероприятиями, приемные комиссии вузов Минобороны спланировали набор курсантов, начиная с 15 июля.

Решено, что школьники девятых и одиннадцатых классов, которые уже учатся в довузовских учреждениях Минобороны, будут готовиться к экзаменам дистанционно. О том, как ребятам придется их сдавать, объявят позднее - после проработки этих вопросов с Минпросвещения и Рособрнадзором.

Также им выданы задания для подготовки проектных работ с использованием образовательных интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

Обучающиеся получили перечень литературы для чтения в летний период и электронных информационных ресурсов, на которых ведущими национальными и мировыми театрами, музеями и творческими центрами в онлайн-режиме транслируются спектакли, экскурсии и другие творческие мероприятия просветительской и воспитательной направленности.

Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации (основному и единому государственному экзамену) продолжится в удаленном дистанционном режиме.

Порядок сдачи воспитанниками и воспитанницами основного и единого государственного экзамена будет дополнительно доведен после завершения проработки с Минпросвещения России и Рособрнадзором. Что же касается приема документов в Суворовские, кадетские училища и другие довузовские военные образовательные организации, то он осуществляется в электронном виде. Этот прием начался 15 апреля и завершится 1 июня.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что из-за пандемии коронавируса в ведомственных вузах учебный год завершится раньше обычного. Так, у слушателей, курсантов и адъюнктов летние каникулы и учебные отпуска начнутся до 5 мая.

Государственную итоговую аттестацию в высших военных училищах, институтах и академиях проведут до 8 мая. А днем выпуска офицеров, по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, в нынешнем году станет День Победы - 9 мая. "Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - уточнили в Минобороны РФ.

Юрий Гаврилов