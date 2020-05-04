Войти
Российская газета

В Минобороны объяснили, как в условиях пандемии станут набирать курсантов

320
0
0
Девушки-курсанты. Архивное фото
Девушки-курсанты. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Томас Тхайцук

На сайте Минобороны РФ открыли специальный раздел, где собраны контактные телефоны 65 высших и довузовских военных образовательных учреждений, которые нынешним летом проведут набор слушателей, курсантов и воспитанников.

Сообщается, что абитуриенты армейских и флотских училищ, институтов и академий смогут пройти предварительный отбор в военкоматах до 1 июля. С учетом времени сдачи единого государственного экзамена и возможного снятия ограничительных мер, предусмотренных противоэпидемиологическими мероприятиями, приемные комиссии вузов Минобороны спланировали набор курсантов, начиная с 15 июля.

Решено, что школьники девятых и одиннадцатых классов, которые уже учатся в довузовских учреждениях Минобороны, будут готовиться к экзаменам дистанционно. О том, как ребятам придется их сдавать, объявят позднее - после проработки этих вопросов с Минпросвещения и Рособрнадзором.

Также им выданы задания для подготовки проектных работ с использованием образовательных интернет-ресурсов и онлайн-платформ.

Обучающиеся получили перечень литературы для чтения в летний период и электронных информационных ресурсов, на которых ведущими национальными и мировыми театрами, музеями и творческими центрами в онлайн-режиме транслируются спектакли, экскурсии и другие творческие мероприятия просветительской и воспитательной направленности.

Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации (основному и единому государственному экзамену) продолжится в удаленном дистанционном режиме.

Порядок сдачи воспитанниками и воспитанницами основного и единого государственного экзамена будет дополнительно доведен после завершения проработки с Минпросвещения России и Рособрнадзором. Что же касается приема документов в Суворовские, кадетские училища и другие довузовские военные образовательные организации, то он осуществляется в электронном виде. Этот прием начался 15 апреля и завершится 1 июня.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что из-за пандемии коронавируса в ведомственных вузах учебный год завершится раньше обычного. Так, у слушателей, курсантов и адъюнктов летние каникулы и учебные отпуска начнутся до 5 мая.

Государственную итоговую аттестацию в высших военных училищах, институтах и академиях проведут до 8 мая. А днем выпуска офицеров, по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу, в нынешнем году станет День Победы - 9 мая. "Выпуск пройдет в 12 часов по местному времени на территории военных учебных заведений с соблюдением мер безопасности, направленных на предупреждение заноса и распространения новой коронавирусной инфекции. Всего в войска будут направлено более 12,5 тысячи офицеров, в том числе более 10 тысяч молодых лейтенантов", - уточнили в Минобороны РФ.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
21.02.2019
Aero India 2019: что Россия может предложить для ОПК Индии
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
13.09.2017
Bейшнория не пройдет
05.12.2016
Что ждет армию России в новом учебном году
13.05.2014
От "Тулы" до Куры
01.07.2013
Символ века: научная рота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля