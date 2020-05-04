Не согласны на батуты: в США показали ход создания и испытаний новой ракеты OmegA

Источник изображения: сайт компании Northrop Grumman

В США никак не могут согласиться с прогнозом одного известного российского чиновника по поводу полётов в космос с использованием батутов. Параллельно ведётся сразу несколько разработок в американской космической отрасли – причём как на основе государственного финансирования, так и сугубо на частной почве (пример – SpaceX).

На днях американская компания Northrop Grumman опубликовала несколько роликов, на которых демонстрируется подготовка к реализации проекта ракеты-носителя OmegA. Планируется, что эта ракета совершит свой первый космический полёт весной 2021 года.

В одном из роликов демонстрируются испытания твердотопливных ракетных двигателей в рамках проекта OmegA.

РН OmegA относится к среднему классу трёхступенчатых ракет. Проект предполагает способность этих ракет-носителей забрасывать на геостационарную орбиту полезный груз массой до 7,8 тонн (хотя в таком случае ракету уже сложно отнести к среднему классу).

На одном из этапов испытаний ракетного двигателя произошло частичное разрушение сопла. Однако тогда в компании тем не менее заявили об испытаниях как «об успешных». Теперь добавляется, что недостатки поэтапно устраняются и что ракета будет полностью готова к своему первому испытательному полёту, до которого остаётся около года.

Отмечается, какое число предприятий и исследовательских центров задействовано в реализации проекта новой ракеты-носителя. В частности, отмечается тестирование двигателей на полигоне Промонтори (штат Юта), последнее из которых было проведено в феврале 2020 года:

На новую ракету свои планы есть и у американского военного ведомства. В частности, планируется использовать её для вывода на орбиту группы спутников военного назначения.

Напомним, что о батутах для американской космической отрасли несколько лет назад заявил Дмитрий Рогозин, сегодня возглавляющий Роскосмос.