Войти
ТАСС

Сборка первой "Ангары-А5М" для пилотируемых пусков начнется с 2023 года

336
0
0
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

У ракеты будет модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную безопасность экипажа

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"С учетом цикла ее изготовления сборку летного образца мы должны начать в начале 2023 года", - сказал Варочко.

По его словам, пилотируемая "Ангара" получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную надежность носителя и, соответственно, безопасность экипажа. На новой ракете также будет установлена "дополнительная аппаратура, обеспечивающая защиту от нештатных ситуаций и спасение экипажа в случае возникновения угрозы жизни", добавил гендиректор.

По словам Варочко, на данный момент сроки готовности летного образца "Ангары-А5М" остаются прежними - конец 2024 года, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияли на этот график. Центр Хруничева совместно с РКК "Энергией" (разработчик "Орла") ведет предпроектные работы по теме, в частности, специалисты предприятий прорабатывают общий облик ракеты.

"Как будет принято решение по порядку и срокам создания ракеты-носителя, заключен контракт, мы сможем в полном объеме приступить к эскизному проектированию", - отметил гендиректор Центра Хруничева.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первая пилотируемая "Ангара", с помощью которой планируется запускать новый космический корабль "Орел", будет произведена на омском предприятии "Полет" к 2024 году. По его словам, на ней в 2024 году планируется запустить корабль многоразового плана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Полёт НПП
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
17.04.2020
Рогозин рассчитывает на начало процесса передачи военным ракеты "Ангара А5" в конце месяца
07.11.2019
Ракета "Ангара-А5П" для пилотируемых запусков будет создана к 2024 году
04.10.2019
Омский завод "Полет" с 2024 года будет выпускать по 10 ракет "Ангара" в год
21.06.2019
Российский "Союз" в начале июля вместе со спутником "Метеор-М" выведет на орбиту 30 аппаратов из 11 стран мира, включая США
23.03.2015
Россия сваливается в космическую дыру
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля