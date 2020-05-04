Сборка первой "Ангары-А5М" для пилотируемых пусков начнется с 2023 года

Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.

У ракеты будет модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную безопасность экипажа

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется с 2023 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко.

"С учетом цикла ее изготовления сборку летного образца мы должны начать в начале 2023 года", - сказал Варочко.

По его словам, пилотируемая "Ангара" получит модернизированный двигатель с увеличенной тягой и возможностью работы в нефорсированном режиме, что обеспечит дополнительную надежность носителя и, соответственно, безопасность экипажа. На новой ракете также будет установлена "дополнительная аппаратура, обеспечивающая защиту от нештатных ситуаций и спасение экипажа в случае возникновения угрозы жизни", добавил гендиректор.

По словам Варочко, на данный момент сроки готовности летного образца "Ангары-А5М" остаются прежними - конец 2024 года, ограничительные меры из-за пандемии коронавируса не повлияли на этот график. Центр Хруничева совместно с РКК "Энергией" (разработчик "Орла") ведет предпроектные работы по теме, в частности, специалисты предприятий прорабатывают общий облик ракеты.

"Как будет принято решение по порядку и срокам создания ракеты-носителя, заключен контракт, мы сможем в полном объеме приступить к эскизному проектированию", - отметил гендиректор Центра Хруничева.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первая пилотируемая "Ангара", с помощью которой планируется запускать новый космический корабль "Орел", будет произведена на омском предприятии "Полет" к 2024 году. По его словам, на ней в 2024 году планируется запустить корабль многоразового плана.