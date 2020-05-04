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Военное обозрение

В США: Новая практика не позволит России и Китаю напрямую атаковать наши бомбардировочные силы

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Источник изображения: topwar.ru

Два американских стратегических бомбардировщика B-1B из состава 28-го бомбардировочного крыла ВВС США осуществили самое длительное за последнее время «патрулирование» над Южно-Китайским морем.

По сообщениям Индо-Тихоокеанского и Стратегического командований США, полёт продолжался около 32 часов.

Официальное заявление ведомств:

Эта операция демонстрирует динамичную модель использования ВВС США в целях реализации стратегии национальной обороны. Мы говорим о постоянном присутствии наших стратегических бомбардировщиков там, где это помогает нашим партнёрам и союзникам.

Два «стратега» поднимались в воздух с авиабазы Элссворт в Южной Дакоте. На определённом участке маршрута «патрулирования» они сопровождались шестью истребителями F-16 ВВС США, а также несколькими истребителями F-15 ВВС Японии.

В материалах американских СМИ указывается на то, что новая стратегия действий стратегической авиации в Индо-Тихоокеанском регионе предполагает использование самолётов не только и даже не столько относящихся к авиабазе на острове Гуам, как это было ранее. Заявлено, что таким образом «региональные противники, Россия и Китай, не смогут напрямую атаковать наши бомбардировочные силы».

Из сообщения:

Новая практика использования стратегических бомбардировщиков делает их недосягаемыми на аэродромах для России и Китая.

Отмечается, что авиация стратегического назначения чаще всего будет подниматься в воздух для патрулирования с аэродромов, которые расположены в континентальной части США - без промежуточного использования аэродромом Гуама. Однако добавляется, что и «миссии с авиабазы на Гуаме тоже возможны».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
F-15
F-16
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