Войти
Известия.ru

Ученые показали процесс заражения коронавирусом в самолете

352
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Ученые Университета Пердью (США) создали модель распространения коронавируса и показали, как один больной может заразить целый самолет, пишет New York Post 30 апреля.

Визуализация демонстрирует, как один пассажир с COVID-19, находящийся в центре салона самолета, кашляет и чем это оборачивается для остальных. Ученые пытались найти способы снижения уровня распространения вирусов на борту, так как самолеты всегда считались зоной риска из-за близкого расположения сидений.

Исследователи обнаружили, что у пассажиров, сидящих рядом с зараженным коронавирусом, в секции из семи рядов Boeing 767, шансы заболеть составят 1:3 в условиях пятичасового полета.

При более коротком рейсе шансы снижались до 1:5.

При этом оказалось, что в случае, если система вентиляции расположена снизу, а не сверху, риск заболеть снижается.


В начале апреля ученые из Массачусетского технологического института рассказали, на какое расстояние распространяется коронавирус при чихании заболевшего.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Похожие новости
18.06.2018
Сaнкционирована поставка Индии еще шести вертолетов АН-64Е Apache
09.11.2017
США раскрыли секрет победы над Россией в космосе
01.03.2017
«Смешанное крыло» назвали универсальным транспортником
07.05.2014
ВМС США получили 100-й самолет РЭБ EA-18G «Гроулер»
07.07.2010
Пентагон стремится к развитию ВТС с Индией - заместитель министра обороны США
14.05.2009
Нация без крыльев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 09:40
  • 1
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля