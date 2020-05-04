Директор NASA сообщил, что США для высадки на Луне в 2024 году не нужна станция Gateway

Маловероятно, что ее будут использовать для миссии, отметил Джеймс Брайденстайн

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты вряд ли станут задействовать окололунную станцию Gateway для высадки астронавтов на поверхность естественного спутника Земли в рамках программы Artemis в 2024 году, поскольку она для этого не нужна. Об этом заявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA Джеймс Брайденстайн.

"Важно отметить, что наш приоритет - это высадка на Луне к 2024 году. И мы считаем, что высадка на Луне к 2024 году не требует создания Gateway", - подчеркнул он. "На самом деле я даже сказал бы, что маловероятно, что мы будем использовать Gateway для миссии 2024 года", - добавил глава NASA.

По его словам, американская администрация дала ведомству указание предпринять все усилия, чтобы уложиться в отведенные сроки. "Все то, в чем необходимости нет, нам нужно отодвинуть в сторону, чтобы мы смогли высадиться на поверхности Луны. И мы сейчас это делаем", - пояснил он.

При этом Брайденстайн отметил, что для долгосрочного присутствия человека на Луне окололунная станция крайне важна, кроме того, в ней заинтересованы международные партнеры США. "Gateway важна для NASA, но в ней определенно нет необходимости для высадки 2024 года", - подчеркнул директор космического ведомства. "Однако мы не отказываемся от этой идеи полностью", - добавил он.

Проект Gateway

Соединенные Штаты ранее предложили концепцию окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. США предлагали международным партнерам по МКС принять участие в создании окололунной станции. В частности, NASA направила в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе.

Весной 2019 года NASA также анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявил, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте создания окололунной станции Gateway. До этого он отмечал, что российская сторона готова участвовать в проекте только на равных правах с NASA. В свою очередь, заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос готов сотрудничать с NASA по программе Gateway после завершения испытаний перспективного космического пилотируемого корабля и сверхтяжелой ракеты, как минимум предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа.