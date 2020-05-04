Вновь введен в строй старейший в России сухой док в Кронштадте

Как сообщило 28 апреля 2020 года АО "Кронштадтский Морской завод" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация"), находящийся на предприятии старейший в России сухой док имени М.И. Сургина после многолетней консервации вновь принимает корабли для докового ремонта.

На докование в рамках выполнения государственного заказа приняты два противопожарных и один водолазный катер Ленинградской военно-морской базы. Будет проведена окраска подводной части борта катеров, а также ремонт донно-забортной арматуры. Доковый ремонт продлится до середины мая.

Вспомогательные катера катамаранного типа проекта 23370 Ленинградской военно-морской базы на доковании в сухом доке имени М.И. Сургина (бывшем Николаевском) АО "Кронштадтский Морской завод". Кронштадт, апрель 2020 года (с) АО "Кронштадтский Морской завод"

Это первые объекты в доке им. М.И. Сургина, который не эксплуатировался более четверти века.

В 2018 г. док был выведен из консервации и обследован. В течение 2019 года специалистами морского завода были отремонтированы основные коммуникации, батопорт, днище дока. Ремонт проводился за счет собственных средств завода.

Учитывая двухкамерную конфигурацию, док способен принимать небольшие корабли и суда с малой осадкой: буксиры, катера, дизельные пл, тральщики, баржи, яхты. Завод также предполагает задействовать док в своих планах по строительству маломерных судов.

Док им. М.И. Сургина на сегодняшний день является самым старым действующим сухим доком не только в Кронштадте, но и в России. Он был построен в 1830-1846 гг. еще до основания Морского завода, в царствование императора Николая Первого, и после его кончины вплоть до 1919 года назывался Николаевским. Предназначался для ремонта фрегатов, бригов, корветов, канонерских лодок, позже миноносцев, подводных лодок, тральщиков, небольших пароходов и ледоколов.

Со стороны bmpd укажем, что длина и ширина южной камеры Николаевского дока составляют 99,9 м и 25,5 м, а габариты северной камеры - 75,4 м на 21,1 м.

Вспомогательные катера катамаранного типа проекта 23370 Ленинградской военно-морской базы на доковании в сухом доке имени М.И. Сургина (бывшем Николаевском) АО "Кронштадтский Морской завод". Кронштадт, апрель 2020 года (с) АО "Кронштадтский Морской завод"