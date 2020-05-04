Войти
Российская газета

Военнослужащих обучат тактической армейской стрельбе

321
0
0
Источник изображения: Владимир Аносов/РГ

В Вооруженных силах появится новый обязательный курс боевой подготовки военнослужащих. Речь идет о тактической армейской стрельбе.

Планируется, что уже в мае Министерство юстиции России официально зарегистрирует федерацию армейской тактической стрельбы, и эта дисциплина станет обязательным курсом боевой подготовки военнослужащих. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил генеральный секретарь "Федерация армейской тактической стрельбы в России", председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров. Кроме того, по его словам, военнослужащие-участники соревнований получат возможность сдавать нормативы на спортивные разряды, что даст им определенные бонусы. А отслужившие в рядах ВС РФ, уйдя на "гражданку", смогут остаться в спорте или получив дополнительное образование и стать тренером.

"На сегодняшний день мы видим разнообразие систем подготовки, методологий обучения безопасному обращению с оружием - нужна общая система", - отметил Нестеров. По его словам, такое образование должно начаться с воспитанников кадетских классов, нахимовского и суворовских военных училищ.

Федерация армейской тактической стрельбы в России создана решением министра обороны Сергея Шойгу в соответствии с указанием президента РФ о развитии военно-прикладных видов спорта в Российской Федерации. Ответственным за развитие проекта назначен замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. 18 февраля 2020 года в парке "Патриот" на учредительной конференции президентом ОФСОО "ФАТСР" избран начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев

Необходимость создания отдельного военно-прикладного вида спорта назревала давно - стрелковые объединения действуют как чисто спортивные или военно-прикладные для разных родов войск и силовых структур. Начало объединения было положено с открытием в апреле 2017 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" многофункционального огневого центра (МФОЦ). На площади 250 га расположены 29 галерей открытого стрельбища (300 и 50 м), галерея высокоточной стрельбы до 2 000 м, лесная тропа для проведения тренировок и соревнований по Филд Таргету (Field Target) и Хантинг Филд Таргету, тактическое поле для выполнения групповых заданий и др. Такой центр двойного назначения, отлично подходящий как для боевой подготовки, так и для проведения спортивных соревнований международного уровня, единственный в России.

Об этом же говорили и участники прошедшего накануне в Москве онлайн-круглого стола "Армейская тактическая стрельба и её отличия от других стрелковых видов спорта". Они акцентировали внимание прежде всего на доступности нового вида спорта для всех желающих. В уставе федерации нет ограничений. Каждый желающий, сможет прийти в секции, которые возникнут во многих регионах страны. И каждый человек найдёт себе что-то близкое по духу - в проект правил заложены все возможности для совершенствования своих навыков. Это и стрельба, и метание ножа, и элементы рукопашного боя. Все эти военно-прикладные компоненты будут содержаться в упражнениях и применяться на соревнованиях. В онлайн-встрече приняли участие ветераны ВС РФ, главы спортивных стрелковых федераций, представители судейского корпуса, члены российских частных производителей современного гражданского оружия, представители общественных суворовских и кадетских объединений.


Иван Егоров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
27.05.2019
Министерство обороны РФ форсирует переход на "цифру"
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
09.06.2015
Министр обороны поставил задачу в короткие сроки обустроить инфраструктуру аэродрома Степь в Забайкалье
03.12.2014
Военные самолеты смогут сажать на автострады
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.05 01:44
  • 71
Взмахи черного крыла