Военнослужащих обучат тактической армейской стрельбе

В Вооруженных силах появится новый обязательный курс боевой подготовки военнослужащих. Речь идет о тактической армейской стрельбе.

Планируется, что уже в мае Министерство юстиции России официально зарегистрирует федерацию армейской тактической стрельбы, и эта дисциплина станет обязательным курсом боевой подготовки военнослужащих. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил генеральный секретарь "Федерация армейской тактической стрельбы в России", председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров. Кроме того, по его словам, военнослужащие-участники соревнований получат возможность сдавать нормативы на спортивные разряды, что даст им определенные бонусы. А отслужившие в рядах ВС РФ, уйдя на "гражданку", смогут остаться в спорте или получив дополнительное образование и стать тренером.

"На сегодняшний день мы видим разнообразие систем подготовки, методологий обучения безопасному обращению с оружием - нужна общая система", - отметил Нестеров. По его словам, такое образование должно начаться с воспитанников кадетских классов, нахимовского и суворовских военных училищ.

Федерация армейской тактической стрельбы в России создана решением министра обороны Сергея Шойгу в соответствии с указанием президента РФ о развитии военно-прикладных видов спорта в Российской Федерации. Ответственным за развитие проекта назначен замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. 18 февраля 2020 года в парке "Патриот" на учредительной конференции президентом ОФСОО "ФАТСР" избран начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев

Необходимость создания отдельного военно-прикладного вида спорта назревала давно - стрелковые объединения действуют как чисто спортивные или военно-прикладные для разных родов войск и силовых структур. Начало объединения было положено с открытием в апреле 2017 года в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" многофункционального огневого центра (МФОЦ). На площади 250 га расположены 29 галерей открытого стрельбища (300 и 50 м), галерея высокоточной стрельбы до 2 000 м, лесная тропа для проведения тренировок и соревнований по Филд Таргету (Field Target) и Хантинг Филд Таргету, тактическое поле для выполнения групповых заданий и др. Такой центр двойного назначения, отлично подходящий как для боевой подготовки, так и для проведения спортивных соревнований международного уровня, единственный в России.

Об этом же говорили и участники прошедшего накануне в Москве онлайн-круглого стола "Армейская тактическая стрельба и её отличия от других стрелковых видов спорта". Они акцентировали внимание прежде всего на доступности нового вида спорта для всех желающих. В уставе федерации нет ограничений. Каждый желающий, сможет прийти в секции, которые возникнут во многих регионах страны. И каждый человек найдёт себе что-то близкое по духу - в проект правил заложены все возможности для совершенствования своих навыков. Это и стрельба, и метание ножа, и элементы рукопашного боя. Все эти военно-прикладные компоненты будут содержаться в упражнениях и применяться на соревнованиях. В онлайн-встрече приняли участие ветераны ВС РФ, главы спортивных стрелковых федераций, представители судейского корпуса, члены российских частных производителей современного гражданского оружия, представители общественных суворовских и кадетских объединений.

Иван Егоров