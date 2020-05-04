Первый самолет KА-1S для Сенегала

Как сообщают, в апреле 2020 года на предприятии южнокорейской авиастроительной корпорации Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне были начаты летные испытания первого построенного там турбовинтового учебно-боевого самолета КА-1S для ВВС Сенегала. Самолет носит бортовой номер "01" и имеет сенегальскую регистрацию 6W-CAA.

Первый построенный для ВВС Сенегала турбовинтовой учебно-боевой самолет KAI КА-1S (бортовой номер "01", сенегальская регистрация 6W-CAA). Сачхон (Южная Корея), апрель 2020 года (с) www.facebook.com/ROKArmedForces

Напомним, что в июле 2016 года KAI заключила контракт на поставку ВВС Сенегала четырех турбовинтовых учебно-боевых самолетов KAI КТ-1 в "штурмовом" исполнении, получившем для Сенегала обозначение КА-1S. Это стало первым случаем продажи авиационной техники южнокорейского производства на Африканский континент. Реализация контракта затянулась по финансовым причинам, но теперь сообщается, что все четыре самолета КА-1S будут поставлены в Сенегал в течение 2020 года. Ведется также подготовка сенегальского летного и технического состава. Предположительно, контракт реализуется в счет южнокорейского кредита.

Турбовинтовой учебно-тренировочный и учебно-боевой самолет KT-1 Woongbi серийно производится KAI с 1999 года, и, как считается в ряде источников, является фактически модифицированным "пиратским" клоном швейцарского самолета Pilatus PC-9. До настоящего времени для ВВС Южной Кореи было произведено 105 серийных самолетов семейства КТ-1 (85 КТ-1 и 20 КА-1), для Турции - 40 самолетов КТ-1Т, для Индонезии - 17 КТ-1В, и для Перу - 10 КТ-1Р и 10 КА-1Р (сборка частично производилась в Перу, местное название Torito). Таким образом, Сенегал станет четвертым иностранным получателем КТ-1.

Ранее в апреле 2013 года сообщалось о заказе Сенегалом трех бразильских самолетов аналогичного класса Embraer EMB-314 Super Tucano (кредитование их продажи Сенегалу должен был осуществлять бразильский правительственный банк Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), однако в итоге эти самолеты поставлены не были и вместо Super Tucano были заказаны четыре КА-1S.

В апреле 2018 года Сенегал также заключил контракт с чешской авиастроительной компанией Aero Vodochody Aerospace на приобретение четырех новых реактивных учебно-боевых самолетов L-39NG, став первым заказчиком L-39NG нового производства. Однако пока что самолет L-39NG находится на этапе отработки и поставка их Сенегалу не начиналась.

Первый построенный для ВВС Сенегала турбовинтовой учебно-боевой самолет KAI КА-1S (бортовой номер "01", сенегальская регистрация 6W-CAA). Сачхон (Южная Корея), апрель 2020 года (с) www.facebook.com/ROKArmedForces