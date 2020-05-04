Войти
Военно-промышленный курьер

Китай наподдал американцам в районе Парасельских островов

324
0
-1
Источник изображения: vpk-news.ru

Что на самом деле произошло между американским эсминцем USS Barry (DDG-52) и китайскими военными кораблями в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, не ясно.

Пекин утверждает, что вынудил уйти американский корабль, а Вашингтон настаивает, что никакой конфронтации не было. Об этом говорит Eadaily, ссылаясь на британскую газету  The Times.

Тем не менее, этот инцидент подчеркивает опасную тенденцию: Пекин полон решимости использовать отсутствие американского лидерства и озабоченность мира коронавирусом, чтобы размять свои мускулы на глобальной арене, говорится в статье. Китай агрессивно отстаивает свои геополитические интересы, выдвигая претензии в Южно-Китайском море, одновременно стремясь расширить влияние на иностранные правительства и многосторонние институты, такие как Всемирная организация здравоохранения, с которой США отказались работать.

Малайзия, получающая помощь от Китая, хранила молчание по поводу китайской военно-морской активности у своих берегов и среди её нефтеразведочных судов. 

Вьетнам и Филиппины протестовали против новой декларации Китая о суверенитете над большим количеством островов, но США, похоже, не пожелали принять чью-либо сторону или пойти немного дальше проведения своих стандартных учений по «защите свободы судоходства».

«Пекин, похоже, полон решимости проверить настрой Соединенных Штатов, и нельзя исключать опасного просчета, который перерастёт в конфронтацию. Однако более вероятно, что Китай предпочтет использовать свою военную технику так же, как использует дипломатию, подрывая уверенность союзников Америки в её готовности быть их лидером», - заключает The Times.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Вьетнам
Китай
Малайзия
США
Филиппины
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Военные учения
Похожие новости
04.02.2019
Вашингтон готовится победить Пекин на просторах двух океанов
03.10.2016
Пентагон потратит миллиарды долларов на "сюрпризы"
19.02.2016
КНР встретила российские подлодки ракетами
09.12.2015
США усилят авиаразведку в спорных акваториях Южно-Китайского моря
31.03.2015
Тихий, но конфликтный
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 08:42
  • 685
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 04.05 08:33
  • 177
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 04.05 08:11
  • 2
Заводы на карантине: в США отследили активность ВПК России
  • 04.05 07:57
  • 6
Вертолет НАТО разбился у берегов Греции
  • 04.05 06:33
  • 75
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 04.05 03:18
  • 1
Исполнители госконтрактов смогут авансом получать до 50% от стоимости
  • 04.05 03:18
  • 1
Машин не касается. В РФ запретили госзакупку ряда импортных товаров
  • 04.05 02:48
  • 46
Космонавтика Илона Маска
  • 04.05 01:20
  • 27
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 03.05 21:28
  • 2
Российский РД-180 запустит американское «оружие массового уничтожения»
  • 03.05 17:51
  • 3
Минобороны сдало шесть многофункциональных медцентров
  • 03.05 14:42
  • 38
Кому выгодно убийство экономики
  • 03.05 04:52
  • 5
В сети появился ролик с одетыми в форму ВС РФ парнями, выкрикивающими «служим Ичкерии»
  • 02.05 21:03
  • 398
Страна не работает до 30 апреля
  • 02.05 01:44
  • 71
Взмахи черного крыла