Китай наподдал американцам в районе Парасельских островов

Что на самом деле произошло между американским эсминцем USS Barry (DDG-52) и китайскими военными кораблями в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, не ясно.

Пекин утверждает, что вынудил уйти американский корабль, а Вашингтон настаивает, что никакой конфронтации не было. Об этом говорит Eadaily, ссылаясь на британскую газету The Times.

Тем не менее, этот инцидент подчеркивает опасную тенденцию: Пекин полон решимости использовать отсутствие американского лидерства и озабоченность мира коронавирусом, чтобы размять свои мускулы на глобальной арене, говорится в статье. Китай агрессивно отстаивает свои геополитические интересы, выдвигая претензии в Южно-Китайском море, одновременно стремясь расширить влияние на иностранные правительства и многосторонние институты, такие как Всемирная организация здравоохранения, с которой США отказались работать.

Малайзия, получающая помощь от Китая, хранила молчание по поводу китайской военно-морской активности у своих берегов и среди её нефтеразведочных судов.

Вьетнам и Филиппины протестовали против новой декларации Китая о суверенитете над большим количеством островов, но США, похоже, не пожелали принять чью-либо сторону или пойти немного дальше проведения своих стандартных учений по «защите свободы судоходства».

«Пекин, похоже, полон решимости проверить настрой Соединенных Штатов, и нельзя исключать опасного просчета, который перерастёт в конфронтацию. Однако более вероятно, что Китай предпочтет использовать свою военную технику так же, как использует дипломатию, подрывая уверенность союзников Америки в её готовности быть их лидером», - заключает The Times.