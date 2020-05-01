Глава "Русала": выпуск алюминия в мире грозит упасть почти на треть из-за пандемии

Евгений Никитин — о том, как один из крупнейших в мире производителей алюминия переживает последствия распространения нового коронавируса

Восстановившись после санкций, в текущем году "Русал" столкнулся с падением спроса на металл из-за пандемии нового коронавируса. О диверсификации поставок сырья, опыте работы на "удаленке" и планах по запуску основных проектов в ситуации кризиса в интервью ТАСС рассказал генеральный директор компании Евгений Никитин.

- В "Русале" уже говорили о том, что имели место задержки поставок из Китая и Италии, которые первыми пострадали от коронавируса. С тех пор ограничительные меры ужесточились во всем мире. Как вы оцениваете ущерб, нанесенный логистическими сложностями, ощущаете ли перебои в поставках?

- У нас действительно есть поставки из Китая. Однако благодаря программе импортозамещения, принятой в компании, это незначительные объемы, которые могут быть закуплены у других поставщиков. Проблемы в этом нет, плюс Китай практически уже возобновил производство на уровне, который был до введения ограничений.

Кроме того, чтобы минимизировать риски, вызванные пандемией коронавируса, мы постоянно мониторим все рынки, анализируем разные логистические опции, находимся в постоянном контакте с логистическими компаниями и альтернативными поставщиками сырья как в России, так и за рубежом.

- Как в целом вы оцениваете влияние коронавируса и вызванного им экономического спада на бизнес компании? Корректировали ли долгосрочные планы в связи с ситуацией, план по инвестициям, прогнозы производства?

- Мы глобальная компания, и с учетом того, что наши клиенты, партнеры, поставщики находятся на пяти континентах, естественно, мы в значительной мере ощущаем перемены, которые произошли в мире из-за эпидемии. Вспышка коронавируса вызвала своеобразный эффект домино: потребительский спрос в Китае резко упал, промышленное производство было сокращено из-за карантина в стране, что, в свою очередь, положило начало цепочке негативных последствий для мировой экономики. То же самое произошло и на других крупнейших рынках - в Европе и США. Закрытие большинства заводов в регионах распространения вируса и транспортные ограничения привели к нарушению важных цепочек поставок - от сырья до конечных изделий. Целые отрасли, такие как автомобилестроение, машиностроение, строительство, можно сказать, замерли во всех уголках света - потребительский спрос заметно сдвинулся в сторону товаров первой необходимости.

Повсеместная остановка производств, которые являются ключевыми потребителями металлов, повлияли и на алюминиевую отрасль. Аналитики прогнозируют не только снижение спроса на алюминий в мире в этом году как результат глобального экономического спада, но и сокращение алюминиевых мощностей по всему миру. В итоге предложение металла может быть сокращено почти на 30%.

Сейчас могу сказать, что первый квартал мы отработали стабильно, не хуже, чем в прошлом году, но вы видите, что ситуация меняется еженедельно, если не ежедневно. Менеджмент сейчас анализирует возможности для оптимизации затрат, не связанных с производственными процессами и персоналом. Это касается, прежде всего, административных расходов и других возможностей для сокращения или переноса затрат без ущерба для операционных показателей.

- А вы рассматривали стресс-ситуацию, при которой заболевшие оказались бы среди работников заводов? Пришлось бы из-за этого консервировать производство?

- Мы рассматриваем разные сценарии при ухудшении эпидемиологической ситуации, но очень рассчитываем, что усиленные профилактические меры, которые принимаются на производстве, ответственность и понимание ситуации самими работниками помогут не допустить самых негативных вариантов развития событий.

- Видите ли вы риски снижения цен на алюминий, которые и так были очень волатильны последний год, в дальнейшем? Корректировал ли "Русал" свой прогноз по потреблению алюминия в России и мире?

- Действительно, из-за низких цен на фоне снизившегося спроса некоторые производители работают сейчас в убыток. В таких сложных условиях часть компаний, в том числе Rio Tinto и Alcoa, решились даже на сокращение мощностей - как я уже сказал ранее, в итоге предложение может упасть на треть.

С одной стороны, это может помочь немного поддержать упавшие цены. С другой, соответствует задаче противодействия распространению коронавируса. В некоторой степени низкие цены для нас компенсируются курсовыми разницами, а также тем фактом, что основные затраты у нас все-таки в рублях. Но это незначительно, и падение спроса для каждого производителя - самый существенный фактор. Общая неопределенность относительно перспектив восстановления ключевых экономик, основных отраслей потребления, уже сделали неактуальными прогнозы, сделанные в начале года.

Естественно, мы тоже будем пересматривать наши прогнозы на этот год в соответствии с изменившейся ситуацией в мире. С учетом того, что каждая страна принимает свои меры для противодействия пандемии, следовательно, восстановление экономик и рынков будет происходить в разные периоды времени и в разном объеме. Мы готовы гибко реагировать на эти особенности.

- Повлияла ли пандемия на ваши планы нарастить долю продукции с добавленной стоимостью (ПДС)? Какую долю ПДС в структуре производства вы хотите и планируете обеспечить на конец 2020 года?

- Как вы видите, в сложившейся ситуации наибольшие сложности испытывают компании, производящие высокотехнологичную продукцию не первой необходимости, и именно эти отрасли являются основными потребителями сложных сплавов и другой ПДС. Таким образом, наши позитивные ожидания по поводу восстановления и роста доли ПДС в продажах пока отдвигаются из-за коронавируса. Какой будет эта доля в 2020 году, пока сложно сказать, потому что никто сейчас не сможет точно оценить свои потребности до конца года.

- Каковы ваши ожидания по сбыту на внутреннем рынке с учетом того, что из-за кризиса пострадали и российская строительная отрасль, и автопром?

- На российском рынке просели те же отрасли, что и везде: очень сильно продажи упали в автомобильной, машиностроительной, строительной отраслях. Но, как вы видите, сейчас в нашей стране очень вырос спрос на продукцию и товары медицинского назначения, которые используются и в строительстве медицинских центров, и для других подобных нужд. Нам кажется, что производители продукции из алюминия, с учетом его технологических преимуществ, могли бы быть более заметны в реализации таких важных для страны проектов, если бы внутренний рынок и его перерабатывающие мощности были более готовы к производству соответствующих товаров. И это не вопрос объемов, это вопрос компетенций, которые в нашей стране надо развивать.

- Сохраняете ли планы по запуску строящегося завода в Тайшете (Иркутская область) во втором квартале 2021 года? Или сроки будут скорректированы из-за карантина? Аналогичный вопрос по поводу совместного проекта с Braidy Industries в США - повлиял ли вирус на планы и его тайм-лайн?

- Пока эти проекты реализуются согласно планам. Мы также продолжаем реализацию программ экологической модернизации наших производств. Построим в этом году две современные газоочистные установки на Братском алюминиевом заводе. На другом нашем заводе-миллионике - Красноярском алюминиевом заводе - ввели современную метеостанцию, которая позволяет контролировать качество воздуха в санитарно-защитной зоне предприятия. Проекты, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, будут реализованы, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

- "Русал" с середины марта по максимуму работает на "удаленке". Как вы оцениваете результаты перехода на удаленную работу?

- Мы довольно оперативно перевели работников, не занятых в обеспечении производственных процессов, на удаленный формат работы. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы защитить наш производственный персонал от лишних контактов и обеспечить непрерывность производства, которое в силу технологических особенностей нельзя остановить. Мы сразу, еще в середине марта, ввели мораторий на командировки - как зарубежные, так и по стране. А сейчас и переговоры, и совещания проводятся в режиме видео- и аудиоконференций. Могу сказать, что работа идет эффективно.

Это же касается нашего общения с партнерами, с которыми мы находимся в ежедневном контакте. Мы постоянно на связи - так было и до коронавируса, только сейчас тем для обсуждения стало больше по понятным причинам. Наш общий интерес - пройти сложившуюся ситуацию с минимальными потерями, и со своей стороны "Русал" сделает максимум, чтобы продолжать выполнять свои обязательства перед клиентами. Это не первая кризисная ситуация, с которой мы столкнулись. Но, наверное, первая, которая имеет неэкономическое причины и последствия которой при этом сложно пока предсказать и оценить в полной мере.

Что касается участия в общественной жизни городов, то нам пришлось отменить все мероприятия, которые предполагали большое количество людей, - сейчас другие приоритеты. Такой формат работы продлится до полной стабилизации эпидемиологической ситуации в нашей стране.

- Рассматриваете возможность сохранить удаленный формат для части сотрудников после завершения карантинных ограничений?

- Возможно, для каких-то специалистов такой формат работы окажется более эффективным. Мы будем изучать этот опыт уже после нормализации эпидемиологической ситуации и возврата всех процессов на традиционные рельсы. Сейчас наш основной приоритет - сохранить производство и защитить наш персонал.

Беседовала Варвара Моссаковская