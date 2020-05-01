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РИА Новости

Речи нет. В РФ оценили желание США продлить эмбарго против Ирана

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Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД. 5 августа 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

МОСКВА, 30 апреля/ Радио Sputnik. Продления оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана не может быть, заявил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты будут делать все для продления соответствующего эмбарго.

"Что касается продления действующего особого режима поставок вооружений и военной техники в Исламскую республику Иран, а также поставок вооружений из Ирана, то для нас вопрос был решен в момент принятия резолюции Совета безопасности 2231. Этот особый режим, по прошествии пятилетнего срока, в октябре 2020 года истечет, каких-то отклонений от данного решения быть не может", – сказал Сергей Рябков.

Ранее радио Sputnik сообщило, что глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил США в "медицинском терроризме".

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