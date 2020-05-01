Эксперт оценил опасность от будущих военных объектов США в Прибалтике

Соединенные Штаты выделят дополнительные средства на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщили СМИ. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
США планируют выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщил телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.
Средства должны пойти на проектирование для строительства, ремонта или восстановления таких объектов, как "аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады ГСМ, склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы" и так далее.
Для реализации работ планируется заключить не менее трех контрактов, кандидатами в подрядчики могут быть американские фирмы или совместные предприятия принимающей страны с участием США.
Миссии Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Латвии, Литве и Эстонии являются частью Европейской инициативы сдерживания, которая предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Альянс называет ее ответом на "агрессивные действия" России.
Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "российская угроза" является для США и НАТО привычным предлогом, позволяющим наращивать количество войск в Европе.
Он уверен, что присутствие войск и объектов США и НАТО в Прибалтике являются гипотетическим источником опасности для России.