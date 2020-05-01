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РИА Новости

Эксперт оценил опасность от будущих военных объектов США в Прибалтике

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Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота
Объект управления запуском межконтинентальных баллистических ракет в штате Северная Дакота.
Источник изображения: © AP Photo / Charlie Riedel

Соединенные Штаты выделят дополнительные средства на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщили СМИ. Эту новость прокомментировал в эфире радио Sputnik президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.

США планируют выделить 49 миллионов долларов на проектирование военных объектов в Эстонии, Латвии и Литве, сообщил телеканал RT со ссылкой на заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе.

Средства должны пойти на проектирование для строительства, ремонта или восстановления таких объектов, как "аэродромы, железнодорожные пути, топливные хранилища и склады ГСМ, склады боеприпасов и взрывчатых материалов, казармы" и так далее.

Для реализации работ планируется заключить не менее трех контрактов, кандидатами в подрядчики могут быть американские фирмы или совместные предприятия принимающей страны с участием США.

Миссии Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Латвии, Литве и Эстонии являются частью Европейской инициативы сдерживания, которая предполагает размещение в странах Европы, граничащих с Россией, нескольких тысяч военнослужащих НАТО с техникой и оборудованием. Альянс называет ее ответом на "агрессивные действия" России.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что "российская угроза" является для США и НАТО привычным предлогом, позволяющим наращивать количество войск в Европе.

"Это такая дежурная страшилка, что сейчас вот-вот состоится или аннексия Прибалтики, или ее подчинение каким-то другим способом. Под это в Пентагоне выделяются деньги, проводятся учения, связанные с переброской войск США в Европу. То есть создается тот же образ врага, который существовал во время холодной войны, когда все считали, что танки с территории ГДР по "фульдскому коридору" промчатся до Ла-Манша и чуть ли не до Лондона. Пока это касается инфраструктуры, но эта переброска сил, она напоминает о том фантоме, который постоянно будируется командованием НАТО и отдельными государствами", – считает Алексей Анпилогов.

Он уверен, что присутствие войск и объектов США и НАТО в Прибалтике являются гипотетическим источником опасности для России.

"Стоит ли России этого опасаться? Как некого плацдарма, конечно, стоит. Потому что с территории Прибалтики постоянно ведется наблюдение за европейской частью Российской Федерации. Там располагаются войска НАТО, слава богу, пока еще без ядерного оружия. Хотя полеты американских бомбардировщиков – (потенциальных) носителей ядерного оружия регулярно над Балтикой проводятся", – напомнил Алексей Анпилогов.
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