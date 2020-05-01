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Деловая газета "Взгляд"

Турция сообщила о задержках в поставках С-400

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Источник изображения: Xu Suhui/Xinhua/Global Look Press

Реализация сделки по С-400 задерживается из-за коронавируса, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Была задержка по [реализации сделки по] С-400 из-за коронавируса, однако [этот процесс] будет продолжен в соответствии с [нашими] планами", – заявил Калын, передает ТАСС со ссылкой на газету "Сабах".

В марте турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщал, что развертывание С-400 начнется в апреле.

Напомним, США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot до тех пор, пока страна не вернет России комплексы С-400. Позднее Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию в этом вопросе.

Между тем посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма заявил, что ситуация с распространением коронавируса не скажется на графике выполнения военных контрактов России и Индии, в том числе на поставки С-400.


Алексей Дегтярев

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Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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