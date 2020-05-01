Европа создаст свой «танк будущего»

Франция и Германия договорились о начале совместной разработки нового основного боевого танка. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила в своем Twitter-аккаунте министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Соответствующее соглашение было подписано дистанционно при участии министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. По словам Парли, в результате сотрудничества армии обеих стран с 2035 года смогут получить современный европейский танк, обладающий широкими коммуникационными возможностями. Таким образом, считает министр, Европа сможет выстроить собственную оборону на базе «конкретных проектов и взаимного доверия».

Как отмечает ТАСС со ссылкой на французское издание La Tribune, подписание соглашения о создании «танка будущего» должно было состояться еще четыре года назад, однако стороны все это время не могли договориться о том, как будут распределяться заказы между их промышленными предприятиями. Кроме того, Германия противилась поставкам перспективной боевой машины на Ближний Восток.

Ожидается, что новый танк совместного производства заменит состоящий на вооружении во Франции тяжелый танк AMX-56 Leclerc, а также немецкий Leopard 2.