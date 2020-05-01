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Theodore Roosevelt восстанавливается после карантина

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Экипаж авианосца USS Theodore Roosevelt (CVN-71) начинает возвращаться на борт своего корабля после почти месячной изоляции на Гуаме. Вчера, 29 апреля, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что на борт корабля возвращаются свыше 4000 моряков.

Вспышка коронавируса на борту USS Theodore Roosevelt унесла жизнь одного моряка. Всего заражение подтвердилось у 940 членов экипажа. После карантина на острове и двойного негативного теста моряки в течение нескольких дней вернутся на корабль.

Авианосец USS Theodore Roosevelt

Источник изображения: navytimes.com

Порядка 700 членов экипажа, которые оставались на авианосце, также сойдут на берег и пройдут двухнедельный карантин. После их возвращения авианосец USS Theodore Roosevelt (CVN-71) сможет продолжить боевое патрулирование.

USS Theodore Roosevelt является одним из десяти авианосцев типа Nimitz, которые являются самыми большими военными кораблями в мире, а их максимальное водоизмещение достигает 106 000 т, длина — 333 м, ширина — 77 м, осадка — 11,3 м. Корабли имеют практически неограниченный запас хода благодаря атомной силовой установке, состоящей из двух реакторов и четырёх турбин, дающих суммарно 260 000 л. с. и разгоняющих авианосцы до 30 узлов (56 км/ч). Срок службы атомных реакторов составляет 20–25 лет.

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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
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