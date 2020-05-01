Войти
Российская газета

Китай вытесняет Украину с рынка бронетанковой техники

194
0
0
Источник изображения: rg.ru

Стали известны новые подробности поставок китайских основных боевых танков VT-4 в Пакистан. Всего будет закуплено три сотни таких бронемашин. Сумма сделки составляет 860 миллионов долларов.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

VT4 deal and Pakistan. 1: Pakistan is acquiring 300 VT-4 from Norinco China. It has paid 0 Million for initial batch of 176 MBTs. The payment of 124 MBTs will be done in later stages. 2: Pakistan's VT-4 is most capable version compared to that of Thailand and Nigeria. Unlike other VT-4 version which are equipped with 1300HP engine and FY2 ERA, Pakistan's VT4 are equipped with 1500HP engine and FY-4 ERA. The tank is believed to be superior than Russian T90MS. 3: The Al Khalid tank project will continue alongside induction of VT4 which Pakistan is acquiring off the shelf. However, HIT will posses ability to maintain, overhaul and even modify these tanks when necessary. 4: VT4 are likely to deploy in Punjab and may replace AZ from 6th Armored Division. 5: Purchase of VT4 is one component of a comprehensive upgradation package which also includes artillery, APCs and air defense system. . . . PC on Pic . . . . Follow @acepakistan for more Defence related updates.

Публикация от ACE PAKISTAN (@acepakistan)



В настоящее время Исламабад уже оплатил изготовление 186 ОБТ, деньги за оставшиеся 124 будут переведены позже, сообщает acepakistan. Считается, что полученной техники хватит, чтобы переоснастить несколько танковых бригад.

По мнению военных экспертов, эту крупную по нынешним временам сделку можно считать очень тревожным звонком для остатков украинского военно-промышленного комплекса. Дело в том, что из Харькова в эту страну поставляются моторно-трансмиссионные установки с двигателем 6ТД-2 для выпускаемых танков Al-Khalid, которые планируется подвергнуть модернизации.

Однако украинский 1200-сильный мотор по мощности существенно уступает китайскому. Поэтому существует большая вероятность, что новый Al-Khalid II будет унифицирован по силовому агрегату как раз с VT-4. Украине же останется лишь роль поставщика запасных частей для техники, приобретенной ранее, а это значительно снизит поступление твердой валюты.

Происходящее же является последствием жадности и недальновидности киевских чиновников. Некоторое время назад сухопутные войска Перу решили заменить старые советские Т-55 на более современные боевые машины. Из разных предложений латиноамериканцы выбрали изготовляемые в КНР МВТ-2000, которые, по некоторым данным, выиграли в конкурсе не благодаря своим тактико-техническим характеристикам, а самой низкой предложенной ценой.

Пять новеньких "двухтысячных" уже приняли участие в военном Параде в Лиме. Начались приготовления к дальнейшим поставкам. И тут Киев нанес китайцам неожиданный удар, полностью сорвавший контракт.

Дело в том, что на этих танках имелись харьковские моторно-трансмиссионные установки, Украина же запретила их реэкспорт. По всей видимости, сделав такой шаг, кто-то в Незалежной решил, что перуанцы после этого обязательно попросят "Оплоты", но этого не произошло. А вот в КНР поняли, что больше не надо испытывать судьбу, и полностью отказались от 6ТД-2, сосредоточившись на разработке собственного мотора.

Кроме Пакистана, VT-4 в настоящее время также имеются у Таиланда и Нигерии.


Алексей Брусилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
Пакистан
Перу
Россия
США
Таиланд
Украина
Продукция
МБТ-2000
Т-55
Компании
DRDO
Norinco
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.05.2017
Украина будет поставлять Турции двигатели для танка Altay?
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
07.07.2011
Китайские танки в Перу
22.07.2010
Неудавшийся дебют
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.05 03:16
  • 131
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 01.05 01:07
  • 1
Исследование: ракеты SpaceX для NASA и Пентагона на порядок дороже, чем для Илона Маска
  • 01.05 00:31
  • 26
Где забуксовала «Армата»
  • 30.04 23:48
  • 49
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
  • 30.04 23:33
  • 19
Эксперт оценил создаваемые в США "умные" прицелы
  • 30.04 21:43
  • 2070
Как насчёт юмористического раздела?
  • 30.04 18:40
  • 2
Defense World: Украина заинтересована в закупке JF-17 Block III
  • 30.04 18:37
  • 28
Российскую "Армату" догонять будем долго. На Западе признались
  • 30.04 17:50
  • 1
У турецких военных разглядели антисуицидальные винтовки
  • 30.04 16:50
  • 1
Новейшую российскую бронемашину "Атлет" испытали на подрыв
  • 30.04 14:20
  • 58
Взмахи черного крыла
  • 30.04 13:35
  • 2
Заявление об украинском происхождении "Арматы" оказалось фейком
  • 30.04 12:02
  • 2
Авиационный двигатель ПД-14 готов к реализации и эксплуатации
  • 30.04 11:46
  • 2
Коронавирус нашли у сотрудников Центра подготовки космонавтов
  • 30.04 11:22
  • 9
Более 2 500 заразившихся коронавирусом выявлено в армии и военных учебных заведениях РФ