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ТАСС

Россиянам устроят 9 мая телетрансляцию авиашоу пилотажных групп в Кубинке

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Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Замкомандующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе Юрий Евтушенко рассказал, что в нем примут участие четыре пилотажные группы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Пилотажные группы ВКС России проведут 9 мая авиашоу в Кубинке, которое будет транслироваться центральными каналами российского телевидения. Об этом сообщил в четверг замкомандующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

"Хотел бы всех пригласить посмотреть по центральным телевизионным каналам 9 мая с 15:30 до 16:30 мск авиационное шоу над аэродромом Кубинка. Это захватывающее зрелище будет, четыре пилотажные группы наших российских Воздушно-космических сил будут в нем участвовать", - сказал Евтушенко на пресс-конференции в Петербургском информационном центре ТАСС.

Генерал заверил, что все запланированные округом праздничные мероприятия обязательно состоятся, однако некоторые будут перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. "У нас на территории округа, кроме основных парадов, должны были состояться торжественные шествия войск, статический показ техники, таких по округу в 26 субъектах 275 населенных пунктов. <...> Ничего мы не отменяем, после того, как обстановка позволит, все эти мероприятия состоятся в указанный день", - подчеркнул он.

Ранее командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлев сообщил, что 9 мая в 12 городах, где дислоцированы его силы, военная авиация совершит пролет в честь Дня Победы. В Петербурге, Москве, Воронеже, Калининграде, Туле и Смоленске вечером 9 мая также будет дан праздничный артиллерийский салют. Кроме того, в Петербурге 9 мая в акваторию Невы выведут четыре военных корабля, на которых пройдет торжественное построение экипажей, подъем флага России, Военно-морского флота и копии Знамени Победы. Также будет задействован крейсер "Аврора", на борту которого военный оркестр исполнит песни времен Великой Отечественной войны. Все мероприятия пройдут с минимальным участием личного состава.

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